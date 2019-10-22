Астрахань рулит. Архангельск не попал в список "кошачьих городов" России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в ноябре 2019 года независимой исследовательской компанией Zoom Market, из домашних животных 66% россиян предпочитают заводить кошек, 29% - собак и лишь 5% - прочих, других домашних питомцев.
В опросе приняли участие только те россияне, у которых есть домашние животные.
Рейтинг городов, в которых россияне больше всего держат кошек: Астрахань (1), Москва (2), Самара (3), Санкт-Петербург (4), Новосибирск (5), Владивосток (6), Саратов (7), Сочи (8), Екатеринбург (9), Ростов-на-Дону (10), Омск (11), Нижний Новгород (12), Казань (13), Воронеж (14), Краснодар (15), Уфа (16), Красноярск (17), Волгоград (18), Пермь (19), Нальчик (20), Челябинск (21) и Махачкала (22).