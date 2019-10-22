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"Кто елку будет наряжать?!". Россияне не хотят работать 31 декабря

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил отношение сотрудников российских компаний к подобному решению. В социологическом опросе приняли участие 1600 россиян, работающих по фиксированному графику.

 

Подавляющее большинство работников (84%) поддерживает инициативу губернатора Томской области: «Все равно в последний рабочий день года работа — не работа... Это день, когда все всех поздравляют». Противников инициативы — всего 10%: «31-го и так никто не работает, и 28-го мало кто работать будет!»

 

Больше всего же сторонников инициативы — среди женщин (87% против 81% среди мужчин): «31.12 с утра уже идет раздрай в рабочем процессе. К празднику надо готовить стол и подходить к 00 часам не уставшим, а бодрым».

 

27 ноябрь 07:26 | : Будни

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