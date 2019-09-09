Александр Фролов: Новые детсады и места для дошколят в Майской Горке

Депутат областного Собрания Александр Фролов проверил, как выполнен ремонт в детсаду №6 «Олененок».
В рамках программы по увеличению числа мест в детских садах, в Архангельске продолжается реализация проекта по использованию помещений третьих этаже зданий детсадов для размещения дополнительных групп. Так в округе Майская Горка завершен капитальный ремонт в детском саду № 6 «Олененок». Две подготовительные группы с красивыми и многообещающими названиями – «Звездочки» и «Искорки» разместились на третьем этаже. А вновь набранные еще две группы на 50 малышей разместились на первом. При этом была капитально отремонтирована кровля, санузлы, все помещения оснащены современной мебелью и игровым оборудованием, на дополнительных прогулочных участках установлены теневые навесы и малые архитектурные формы.
- Кроме того, детсад получил и дополнительные помещения, которые нам были очень нужны. Мы решили использовать их под лего-комнату, кабинет логопеда и мини-библиотеку, - рассказывает заведующая детсадом №6 «Олененок» Наталья Велютина.
Для оснащения нового игрового кабинета депутат областного Собрания Александр Фролов подарил «Олененку» наборы конструктора «Лего». Кстати в прошлом году при содействии Александра Михайловича в детсаду были установлены новые окна в одной из младших групп. Проект по переоборудованию третьих этажей в дошкольных учреждениях был поддержан фракцией «Единая Россия» областного Собрания депутатов.
- Это совместная программа области и муниципалитета. Из областного бюджета при нашей поддержке городу было дополнительно выделено почти 40 млн. рублей. Д/с «Олененок» - один из пилотных детсадов по этой программе, которая позволяет, эффективно расходуя средства, создавать дополнительные места в детсадах. Кроме того, при поддержке областного и федерального бюджета в округе строится три новых детсада В результате в Майской Горке, где население быстро растет, много молодых семей мы создаем условия для доступности дошкольного образования, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.
Капремонт верхних этажей в детсадах имеет двойной эффект: появляются дополнительные места, и учреждения получают новый импульс для развития. Руководители творчески подошли к задаче использовать обновленные помещения, поэтому для ребят созданы различные интерактивные пространства. Есть и экономическая сторона вопроса. При строительстве нового сада создание одного места обходится примерно в 1 млн рублей, а при открытии дополнительных групп в существующих садах – порядка 400 тыс. рублей. В планах реконструировать в столице Поморья 20 детских садов (около 1000 дополнительных мест), что сопоставимо со строительством 3-4 новых дошкольных учреждений.
И сегодня в детсаду №6 «Олененок» состоялось первое в Архангельске посвящение в кадеты дошколят. Торжественное обещание любить Родину, быть смелыми, честными, хорошо готовиться к школе дали воспитанники подготовительной группы «Искорки», которая как раз справила новоселье в новых, полностью отремонтированных помещениях.
Детсад «Олененок» в этом году стал участником инновационного проекта «Юные кадеты», посвященного предстоящему празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В планах – уже ставшее традиционным участие в шествии Бессмертного полка 9 мая. Помощь в изготовлении штендеров с портретами героев – прадедушек воспитанников детсада, окажет депутат Александр Фролов.