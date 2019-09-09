Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Активисты ОНФ повесли скворечники в парке "Майский" г. Архангельск

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области организовали и провели для юных спортсменов из спортклуба «Булат» экологическую акцию «Домик для птиц». В архангельском парке «Майский», который был благоустроен в этом году, ребята вместе с общественниками смастерили, а затем укрепили на деревьях скворечники.

«С давних времен существует добрая традиция строить скворечники, в которых птицы могут выращивать потомство. Скворечник – это жилье для мелких птиц, популярное не только в сельской местности, но и в городах. В таком домике могут жить не только скворцы, но и синицы, а также воробьи. Ребята очень старались домики сделать правильно. Не у всех, конечно, получалось – все-таки впервые сами мастерили. Вот теперь в замечательном городском парке появились первые скворечники», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Кирилл Неелов.

«Мальчишки очень заняты учебой и спортом, но доброту и любовь к природе, к окружающему миру им нужно прививать с детства. Сегодня они позаботятся о птицах, установив в парке домики, сделанные своими руками, а завтра не оставят в беде друзей, позаботятся о близких людях, о тех, кто нуждается в их помощи,– прокомментировал активист ОНФ в Архангельской области Евгений Ишенин. – Мы хотим, чтобы мальчишки росли не только здоровыми и сильными, но и добрыми».

В ближайшее время активисты ОНФ планируют провести еще несколько экологических акций, направленных на сохранение природы родного края.

 

21 октябрь 13:03 | : Будни

Главные новости


Кто стоит за «ЭкоИнтегратором»? Мусорной реформой в Архангельской области займется бывший депутат-прогульщик с богатым прошлым
Игорь Орлов не интересуется дипломатами. Что трое американцев хотели увидеть в Архангельской области?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (198)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20