Активисты ОНФ повесли скворечники в парке "Майский" г. Архангельск

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области организовали и провели для юных спортсменов из спортклуба «Булат» экологическую акцию «Домик для птиц». В архангельском парке «Майский», который был благоустроен в этом году, ребята вместе с общественниками смастерили, а затем укрепили на деревьях скворечники.
«С давних времен существует добрая традиция строить скворечники, в которых птицы могут выращивать потомство. Скворечник – это жилье для мелких птиц, популярное не только в сельской местности, но и в городах. В таком домике могут жить не только скворцы, но и синицы, а также воробьи. Ребята очень старались домики сделать правильно. Не у всех, конечно, получалось – все-таки впервые сами мастерили. Вот теперь в замечательном городском парке появились первые скворечники», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Кирилл Неелов.
«Мальчишки очень заняты учебой и спортом, но доброту и любовь к природе, к окружающему миру им нужно прививать с детства. Сегодня они позаботятся о птицах, установив в парке домики, сделанные своими руками, а завтра не оставят в беде друзей, позаботятся о близких людях, о тех, кто нуждается в их помощи,– прокомментировал активист ОНФ в Архангельской области Евгений Ишенин. – Мы хотим, чтобы мальчишки росли не только здоровыми и сильными, но и добрыми».
В ближайшее время активисты ОНФ планируют провести еще несколько экологических акций, направленных на сохранение природы родного края.