Для тех, кто хочет стать чекистом: как сделать первый шаг к мечте?

Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области проводится отбор абитуриентов для поступления в Академию ФСБ России, Институты ФСБ России пограничного профиля, Академию ФСО.
Приглашаются юноши в возрасте от 16 до 22 лет (отслужившие службу по призыву до 24 лет), граждане Российской Федерации, имеющие среднее (полное) общее образование (срок окончания 2020 г.), годные по состоянию здоровья к военной службе, для направления на учебу в образовательные учреждения ФСБ России на 2020 год.
Хотя учебный год только начался, тянуть с подачей заявления не стоит. В марте 2020 г. приём документов прекращается, а задач перед абитуриентами стоит немало. Им предстоит собрать необходимые документы, пройти медкомиссию, сдать спортивные нормативы и ряд тестов. Особое внимание обращается на морально-нравственные качества кандидата.
Отметим, что медицинская комиссия проводится специалистами военно-медицинской службы ФСБ бесплатно, а жителям области оплатят проезд до Архангельска и обратно.
При поступлении учитываются результаты ЕГЭ. Вместе с тем каждое учебное заведение предъявляет свои требования к кандидатам и проводит дополнительные экзамены на местах.
Обучение
В Академии ФСБ России (г. Москва) можно получить высшее профессиональное образование по направлениям: специальный перевод, правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация юрист со знанием западного и восточного языков), защита информации, специальные технологии противодействия компьютерным атакам и др.
Академия ФСО России (г. Орёл) и её филиал - Воронежский институт правительственной связи готовят технических специалистов в интересах ФСБ. По своим способностям можно выбрать уровень обучения, т.е. получить высшее или среднее профессиональное образование.
Институты ФСБ России пограничного профиля готовят военных специалистов среднего и высшего профессионального образования для дальнейшей службы в Пограничных органах ФСБ России по специальностям: пограничная деятельность, правоохранительная деятельность, психология служебной деятельности, морское судовождение, многоканальные телекоммуникационные системы, специальные радиотехнические системы, компьютерные сети и др.
Перечень Институтов ФСБ России пограничного профиля включает в себя:
Необходимо подчеркнуть, что обучение в учебных заведениях ФСБ России бесплатное, курсанты поступают на полное государственное обеспечение. По окончании ВУЗа выпускнику присваивается воинское звание и даётся направление для прохождения службы.
Как сделать первый шаг
Специалисты отдела кадров Регионального управления ФСБ России по Архангельской области помогут Вам определиться с выбором специальности и учебного заведения, дадут необходимую информацию, ответят на имеющиеся вопросы.
Телефоны для справок: по вопросам поступления в Академии ФСБ и ФСО России: (8182)21-82-22; по вопросам поступления в Институты ФСБ России пограничного профиля: 8 (8182) 21-83-84.
Адрес РУФСБ России по Архангельской области: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.54.