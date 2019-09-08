Кенозерский национальный парк собирает помощь для собачьего приюта

Коллеги, многие из вас работают недалеко от нашего архангельского офиса. Если у вас есть желание помочь приюту в Катунино, вы можете принести корм, лекарства, средства для ухода и другие вещи к нам на набережную Северной Двины, 78 (по соседству с рестораном «Почтовая контора»). Звоните в домофон, вещи принимает отдел экологического просвещения (2 этаж, налево). Мы передадим все пожертвования в приют.
Сбор открыт с 14 по 18 октября!
Список необходимых вещей:
- Консервы (любые, не только собачий корм, но и тушенка, каши и т.д.);
- Паучи по типу «Педигри» для щенков;
- Сухой корм для собак и щенков (любой);
- Мясная обрезь, субпродукты (любые);
- Крупа: рис, греча, овсянка;
- Ошейники на средних и крупных собак;
- Поводки с крепкими карабинами, от двух метров;
- Шлейки на средних и крупных собак;
- Пуходёрки, фурминаторы, расчёски;
- Игрушки для щенков;
- Медикаменты из ветаптеки:
- препараты от глистов для собак и щенков любые,
- препараты от блох/клещей для собак и щенков в виде капель, спреев (не ошейники);
- Металлические совки;
- Средства для мытья посуды;
- Дезинфекторы, например, «Белизна»;
- Метлы с пластиковой щетиной;
- Лопаты для снега;
- Перчатки х/б для уборки;
- Метлы с пластиковой щетиной;
- Мешки п/э большие.