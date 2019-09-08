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Кенозерский национальный парк собирает помощь для собачьего приюта

Коллеги, многие из вас работают недалеко от нашего архангельского офиса. Если у вас есть желание помочь приюту в Катунино, вы можете принести корм, лекарства, средства для ухода и другие вещи к нам на набережную Северной Двины, 78 (по соседству с рестораном «Почтовая контора»).  Звоните в домофон, вещи принимает отдел экологического просвещения (2 этаж, налево). Мы передадим все пожертвования в приют.

Сбор открыт с 14 по 18 октября!

 

Список необходимых вещей:

- Консервы (любые, не только собачий корм, но и тушенка, каши и т.д.);

- Паучи по типу «Педигри» для щенков;

- Сухой корм для собак и щенков (любой);

- Мясная обрезь, субпродукты (любые);

- Крупа: рис, греча, овсянка;

- Ошейники на средних и крупных собак;

- Поводки с крепкими карабинами, от двух метров;

- Шлейки на средних и крупных собак;

- Пуходёрки, фурминаторы, расчёски;

- Игрушки для щенков;

- Медикаменты из ветаптеки:

- препараты от глистов для собак и щенков любые,

- препараты от блох/клещей для собак и щенков в виде капель, спреев (не ошейники);

- Металлические совки;

- Средства для мытья посуды;

- Дезинфекторы, например, «Белизна»;

- Метлы с пластиковой щетиной;

- Лопаты для снега;

- Перчатки х/б для уборки;

- Метлы с пластиковой щетиной;

- Мешки п/э большие.  

14 октябрь 14:28 | : Будни

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