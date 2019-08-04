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Учитель об учителях. Глава Северодвинска поздравил бывших коллег с праздником

В поздравительном адресе от Игоря Скубенко говорится:

«Уважаемые педагоги и ветераны сферы образования! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя!

Можно с уверенностью сказать, что педагоги сопровождают человека всю его жизнь. Сначала детский сад, потом школа, вуз. И даже будучи взрослыми, мы обращаемся за помощью к учителям, которые дают нам необходимую для жизни и профессиональной деятельности новую и важную информацию.

Мы всегда с благодарностью вспоминаем первых и любимых учителей-предметников, классных руководителей. Говорим им спасибо за полученные знания и за незабываемое время под названием «школьная пора».

Город уделяет сфере образования огромное внимание. Преображаются школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Идёт активное благоустройство школьных спортивных площадок. Около Детско-юношеского центра скоро появится единственный в Архангельской области скалодром, а в конце этого года откроет свои двери молодёжный технопарк «Северный кванториум».

Качество образования в Северодвинске по многим показателям - одно из лучших в регионе. Наши школы - в рейтинге передовых образовательных организаций России. Но не только высокими баллами ЕГЭ оценивается труд педагогов, самый главный результат - состоявшиеся ученики, их успехи во взрослой жизни.

Дорогие учителя! Низкий поклон за ваш подвижнический труд! Пусть в семьях царят любовь и благополучие, а в работе осуществляются самые смелые творческие планы! С праздником!».

06 октябрь 09:59 | : Будни

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