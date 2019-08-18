Валентина Сырова: У каждого из нас есть свой УЧИТЕЛЬ

Председатель Архангельской городской Думы поздравляет педагогов города с профессиональным праздником:
Уважаемые учителя города Архангельска!
От лица депутатов Архангельской городской Думы и от себя лично от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, завтрашний день нашего города и области.
Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требования. Сегодня учитель должен не только обладать специальными знаниями, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать глубокие перемены в обществе. Теперь как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор.
Педагоги города Архангельска успешно справляются с возложенными на них задачами. Из года в год архангельские педагоги побеждают в престижных конкурсах профессионального мастерства, добиваются серьезных успехов в методической и научной деятельности. В столице Поморья каждое образовательное учреждение отмечено призами в различных номинациях районных, городских, областных и российских конкурсов. Это результат трудолюбия, высокого профессионализма и преданности выбранному делу каждого учителя и всего школьного коллектива.
Сегодня хочется сказать вам спасибо за добрые советы, за вашу любовь, преданность профессии и терпение! Желаю вам, дорогие педагоги, крепкого здоровья, добра, дальнейших творческих успехов на благо нашего города, области и всей России! Пусть каждый ваш день будет согрет улыбками детей!