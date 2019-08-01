Фонд «Аквилон Инвест»: Поддержка ветеранов и сохранение памяти о подвигах северян

Благотворительный фонд «Аквилон Инвест» организует праздничный вечер для жителей Ломоносовского округа и Майской Горки, приуроченный ко Дню пожилого человека.
550 ветеранов получат приглашение на мероприятие, которое пройдет 2 октября в кинотеатре «Русь». Гостей вечера порадует своим выступлением вокальный коллектив «Снежица», кроме того заслуженных горожан ждет приятный сюрприз.
Благотворительный фонд «Аквилон Инвест» регулярно организует различные мероприятия для ветеранов войны и труда Архангельска. В этом году при поддержке фонда накануне 74-й годовщины Великой Победы традиционные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны прошли в АГКЦ и ДК «Космос». Ветеранам были вручены памятные подарки, кроме того было оплачено приобретение продуктовых наборов, которые получили участники войны, труженики тыла и дети войны.
- Поддержка и помощь ветеранам, заслуженным людям старшего поколения – один из важнейших приоритетов работы нашего фонда. Накануне праздника я хочу пожелать нашим ветеранам здоровья и долголетия. Пусть не оставляет вера в себя, не покидает стремление делать людям добро, дарить им радость и тепло своего сердца! – отметил депутат областного Собрания, учредитель Благотворительного фонда «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
Также в этом году Благотворительный фонд «Аквилон Инвест» выделил средства Совету ветеранов округа Майская Горка для проведения Фестиваля творчества «Ладушки».
Кроме того, фонд традиционно поддерживает проект «Бессмертный экипаж Северных конвоев», оплачивая изготовление портретов участников Арктических конвоев, которые проносятся родственниками героев в строю Бессмертного полка в городе воинской славы Архангельске 9 мая в День Победы.
Еще один проект, получивший поддержку – это установка в столице Поморья монумента Детям Великой Отечественной войны. Напомним, что инициатором установки памятника стало Архангельское отделение Российского военно-исторического общества. Проект был выполнен московским скульптором Денисом Стритовичем. Сам монумент изготовлен из гранита в Москве на средства РВИО и установлен перекрестке пр. Троицкий и ул. Карла Маркса. Для монтажа памятника было необходимо выполнить большой объем подготовительных работ – сделать фундамент и благоустроить прилегающую территорию, с тем, чтобы монумент органично вписался в окружающую городскую среду. Открытие памятника запланировано на 1 октября.