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Группа «Илим» подарила школьникам непростые тетради

Служба главного эколога филиала Группы «Илим» передала в общеобразовательные школы Коряжмы две тысячи тетрадей, на обложках которых размещены детские рисунки и выдержки из сочинений на тему охраны природы.

Для оформления ученических тетрадей были выбраны лучшие рисунки юных участников конкурса «Энергия природы», который проходил в канун Дня охраны окружающей среды во всех филиалах компании. А выдержки, напечатанные на обратной стороне, взяты из сочинений на тему «Мой вклад в охрану природы». Их авторы – коряжемские дети (конкурс эссе проводился только на нашем ЦБК).

«Я забочусь о природе, ведь природа – лучший друг! Это каждому понятно без особенных наук» – это строчки из сочинения семилетнего Дмитрия Бондаренко. «Хочу, чтобы и дети мои, и внуки, и другие потомки жили на чистой планете и были здоровыми!» – написал четырнадцатилетний Всеволод Огарев.

Всего ко Дню знаний было выпущено более семи тысяч экологических тетрадей. В эти сентябрьские дни они направлены в школы всех городов, где компания ведёт свой бизнес.

(по материалам tk-online)

13 сентябрь 13:25 | : Будни

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