Светлана Радионова применила проектный подход в реализации федерального проекта «Чистый воздух»

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова организовала централизованную площадку для решения организационных вопросов федерального проекта «Чистый воздух».
К 2024 году в российских городах планируется существенно улучшить экологическую обстановку. Способствовать этому будет в том числе реализация федерального проекта «Чистый воздух», вошедшего в нацпроект «Экология». Держателем паспорта федерального проекта является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Руководитель ведомства Светлана Геннадьевна Радионова называет цели «Чистого воздуха» приоритетными для каждого сотрудника службы. Работу над проектом она будет вести вместе с заинтересованными сторонами — представителями региональных властей, бизнеса, общественности и горожанами, которые стремятся к улучшению качества воздуха в их населенных пунктах. «Мы ставим перед собой амбициозные задачи, которые предстоит решить в короткий срок», — подчеркивает Светлана Радионова.
В федеральный проект «Чистый воздух» вошли 12 промышленных городов с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферы: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец и Чита. К 2024 году здесь планируется сократить объем выбросов загрязняющих веществ на 20% по сравнению с 2017 годом — такова цель проекта. Но главный результат, к которому стремится Светлана Радионова, — удовлетворенность горожан качеством воздуха.
Глава Росприроднадзора планирует, что в дальнейшем лучшие практики будут распространены и на другие российские мегаполисы.
Для реализации проекта в Росприроднадзоре создан проектный офис «Чистый воздух».
Его основные задачи можно сформулировать так:
Проектный офис «Чистый воздух» — это центр поиска лучших практик для осуществления проекта в каждом городе. Вместе с научным сообществом здесь разрабатываются оптимальные решения по снижению загрязнения воздуха на основе инновационных технологий, а затем привлекаются инвесторы для их реализации. Достаточно сказать, что в ряде городов-участников внедрение решений на базе современных технологий послужит не только улучшению состояния окружающей среды, но и станет драйвером для экономики города и всего региона за счет финансирования и программ импортозамещения, привлечения высококвалифицированных кадров.
Светлана Радионова особенно подчеркивает, что вверенное ей ведомство приветствует общественные инициативы. Как руководитель Росприроднадзора Светлана Геннадьевна Радионова готова рассмотреть и планы по озеленению общественных городских пространств, и программы по развитию экологической культуры среди молодежи. Она призывает жителей каждого города, участвующего в федеральном проекте, внести свою лепту — активнее высказывать и отстаивать свои интересы.
Первые результаты работы проектного офиса «Чистый воздух» уже есть. Десять соглашений с региональными властями заключено — в работу все города-участники проекта. Для всех этих городов утверждены комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ, в каждом из них проведены публичные обсуждения по реализации федерального проекта «Чистый воздух». Идет формирование инвестиционных портфелей и работа с инвесторами. Из 500 млрд рублей, предусмотренных для реализации проекта, почти 400 млрд — частные инвестиции.
Особое внимание Светлана Радионова уделяет работе общественных инспекторов. Сейчас формируются специальные подразделения Росприроднадзора. Они будут взаимодействовать с общественными экологическими инспекторами, помогать им контролировать мероприятия проекта в их городах.
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