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Виктор Павленко: Школьное образование в Архангельской области выходит на академический уровень

Три школы Поморья включены в число опорных образовательных учреждений Российской Академии наук. В одной из них - школе №45  член Совета Федерации Виктор Павленко не только поздравил педагогический коллектив, учеников и родителей с началом нового учебного года, но и обсудил с руководством перспективы, которые открываются перед выпускниками одной из лучших школ Архангельска в связи с получением ею нового статуса.

 

          По словам Виктор Павленко, создание сети опорных школ РАН является одним из мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Наука», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Уже в этом году на базе Российской Академии Наук, планируется открытие 110 таких школ в регионах страны. Другими словами, опорные школы будут готовить выпускников для отечественных научных центров не в отдаленной перспективе, а сейчас.

         «Очень важно, что целью проекта является не создание элитных школ в столице и нескольких наиболее развитых городах страны – опорные школы создаются в 32 регионах, в том числе и в Архангельской области. Такой подход обеспечивает равные возможности для всех одаренных детей, что делает обучение в опорных школах РАН более доступным», - подчеркнул Виктор Павленко.

         Школа №45 в Архангельске является одной из самых больших: в ней учатся более 1000 человек, в первые классы в этом году принято 134 ученика. При 100% успеваемости 69% детей учатся только на «4» и «5». Школа входит в число 500 лучших школ России, и в список 30 лучших образовательных учреждений Архангельской области. Как рассказала сенатору Виктору Павленко директор школы №45 Лидия Елькина, сейчас разрабатывается алгоритм перехода учреждения в новое качество. Это предполагает передачу школы в ведение регионального министерства образования, получение дополнительного федерального и областного финансирования, изменение принципа комплектования и разработку новых учебных программ. В частности, в школе ведется активная работа над комплексным учебным курсом «Арктиковедение», который включает базовые знания об Арктике и Русском Севере и соответствующую профессиональную ориентацию выпускников.

         «Включение Архангельской области в реализацию мероприятий стратегии развития Арктической зоны РФ требует серьезного кадрового обеспечения, подготовки высокопрофессиональных специалистов, для которых Арктика – их малая родина. Интеграция лучших школ региона в систему Академии наук и тесное взаимодействие с Северным Арктическим федеральным университетом им. Ломоносова, позволят создать в Архангельске научно-образовательный центр, ориентированный на перспективу обеспечения долгосрочных стратегических  интересов России в Арктике как важнейшем регионе планеты», - уверен Виктор Павленко.

          6 сентября состоится визит в Архангельск секретаря Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ академии наук Александра Соломатина, с которым сенатор намерен обсудить вопросы переход выбранных школам региона в новый статус.

  

02 сентябрь 18:01 | : Будни

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