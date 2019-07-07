Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске продолжается ямочный ремонт дорог

В столице Поморья продолжается ямочный ремонт дорог. На прошлой неделе работы велись в нескольких округах города, сообщается в официальной группе городской администрации в соцсети ВКонтакте.

Так, было приведено в порядок асфальтовое полотно в поселке Турдеево, на Маймаксанском шоссе, на пр. Новгородский - от ул. Поморской до ул. Урицкого. Также отремонтированы проезд рядом с домом №8 по ул. Урицкого, ул. Мещерского - от ул. Советская до ул. Маяковского, ул. Учительская, ул. Галушина. Объем выполненных работ составил около 650 квадратных метров. 

С момента же начала работ отремонтировано почти 12 с половиной тысяч квадратных метров архангельских дорог. 

Муниципальным контрактом предусмотрено, что в течение 2019 года 18,4 тысяч квадратных метров асфальта будет отремонтировано с помощью литой смеси или струйно-инъекционным методом, а еще 500 квадратных метров – небольшими картами площадью до 25 квадратных метров. В 2020 году площадь ремонта картами также составит 500 квадратных метров, а ямочного ремонта – 11,1 тысяч квадратных метров. Цена контракта составляет 34 миллиона рублей. Исполнителем работ выступает подрядная организация ООО «Лендорстрой».

21 август 13:22 | : Будни

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (171)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20