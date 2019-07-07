В Архангельске продолжается ямочный ремонт дорог

В столице Поморья продолжается ямочный ремонт дорог. На прошлой неделе работы велись в нескольких округах города, сообщается в официальной группе городской администрации в соцсети ВКонтакте.
Так, было приведено в порядок асфальтовое полотно в поселке Турдеево, на Маймаксанском шоссе, на пр. Новгородский - от ул. Поморской до ул. Урицкого. Также отремонтированы проезд рядом с домом №8 по ул. Урицкого, ул. Мещерского - от ул. Советская до ул. Маяковского, ул. Учительская, ул. Галушина. Объем выполненных работ составил около 650 квадратных метров.
С момента же начала работ отремонтировано почти 12 с половиной тысяч квадратных метров архангельских дорог.
Муниципальным контрактом предусмотрено, что в течение 2019 года 18,4 тысяч квадратных метров асфальта будет отремонтировано с помощью литой смеси или струйно-инъекционным методом, а еще 500 квадратных метров – небольшими картами площадью до 25 квадратных метров. В 2020 году площадь ремонта картами также составит 500 квадратных метров, а ямочного ремонта – 11,1 тысяч квадратных метров. Цена контракта составляет 34 миллиона рублей. Исполнителем работ выступает подрядная организация ООО «Лендорстрой».