Православные москвичи исследуют жизнь Холмогорского района

Православная молодежь Москвы и студенты Сретенской духовной семинарии совершили миссионерскую экспедицию в Холмогорский район. Их визит — часть волонтерского проекта Сретенского монастыря «Родная земля».
«Ребята организовали евангельские беседы для взрослых, а для детей провели несколько мастер-классов: учили их выполнять аппликацию, расписывать вазы и пряники, занятия сопровождались рассказами о святых», — рассказал настоятель Воскресенского храма Матигор священник Иоанн Скрипник.
Также москвичи пели за богослужениями в разных холмогорских храмах. «Хор спел даже на венчании местных жителей — Александра и Натальи Быковых в церкви Рождества Иоанна Предтечи в Марилово, — дополнил отец Иоанн. — Причем волонтерам в церкви так понравилось, что некоторые из них пообещали на свое венчание приехать именно в этот храм».
Молодые люди организовали в Матигорах три концерта, отметил священник: «Один из них посвятили теме родиной земли, каждый из гостей поведал о своей малой родине: Тверской, Новгородской, Псковской областях. Матигорцы рассказали об истории Севера. Прозвучали посвященные Родине произведения Сергея Есенина, Николая Рубцова, народные и авторские песни. Увенчался культурный обмен чтением стихотворений на псковском и новгородском диалектах, исполнением местными жителями северных песен».
Визит московских гостей, по словам священника, нашел большой отклик у северян: «Люди сплотились, благодарили волонтеров, за свой счет совершающих такие добрые экспедиции. На финальный праздник проекта — в честь дня Крещения Руси, матигорцы пришли с гармошками и баянами, играли и пели. Прихожанки напекли для всех пирогов».
Перед отъездом участники проекта смогли побывать с экскурсией в Антониево-Сийском монастыре: «Это был их единственный выходной. Они были рады посетить святое место».
Отметим, молодежный волонтерский миссионерский проект Сретенского монастыря «Родная земля» существует несколько лет, объединяет православных студентов различных вузов Москвы и Сретенской духовной семинарии и является частью большого проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Руководит поездками на Русский Север от Сретенского монастыря иеромонах Ириней (Пиковский).
(по материалам Архангельской епархии)