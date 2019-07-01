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Игорь Скубенко: Спасибо людям за праздники

По самым скромным подсчётам, 27 июля, в День города, на праздничных площадках побывали более 25 тысяч северодвинцев и гостей, в День военно-морского флота - около 9 тысяч.

В администрации Северодвинска подводят итоги праздничных мероприятий минувших выходных.

- Не могу не выразить слова благодарности всем, кто делал наш город праздничным. Спасибо коллеги, друзья и партнёры! Спасибо нашей самой лучшей молодёжи, которая обеспечила работу креативных современных площадок и важную волонтёрскую миссию, спасибо нашим предприятиям, учреждениям, предпринимателям. Особая благодарность - службам правопорядка за незаметное присутствие и корректное отношение ко всем. Спасибо медицинским службам за неоценимое содействие и постоянное присутствие на городских площадках, - написал на своей странице «ВКонтакте» глава города Игорь Скубенко.
Он поблагодарил также военнослужащих, сотрудников МЧС, журналистов и горожан.

- Всех ещё раз с праздником! Вы лучшие, - написал глава города.

Заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова отметила, что в Днь ВМФ было запланировано больше событий, но погода внесла свои коррективы в программу.

- Тем не менее, значительная часть мероприятий состоялась, и оба праздника прошли на хорошем уровне, - отметила она.

27 июля наибольшей популярностью у зрителей пользовались площадь Победы, сквер Ветеранов, участок улицы Плюснина и площадка у ДИТРа. Здесь на концертах, мастер-классах и интерактивных развлечениях побывали около 14,5 тысяч взрослых и детей.

Развлечения в парке культуры и отдыха посетили порядка 6 тысяч человек, а на дискотеке у Дворца молодёжи «Строитель» танцевали более 2,5 тысяч горожан, а в драмтеатр пришли более тысячи человек.

28 июля, в День Военно-Морского флота на набережной имени Александра Зрячева, несмотря на штормовой ветер, собрались 6 тысяч взрослых и детворы, в парке культуры и отдыха - более 2,5 тысяч человек, а на дискотеке у Дворца молодёжи «Строитель» - 400 любителей танцев.

К сожалению, погода сократила до одного дня фестиваль воздушных змеев «Ветер Белого моря», и приобщиться к искусству змееводов смогли чуть больше 350 взрослых и детей.

Спортивная программа Дня Военно-Морского флота также претерпела значительные изменения.

В турнире по русским шашкам приняли участие 36 спортсменов, в соревнованиях по пляжным футболу и волейболу, которое были перенесены на стадион «Беломорец», участвовали шесть футбольных и семь волейбольных команд

- Дата проведения соревнований по парусному спорту уточняется. Старты «Беломорских волн» мы планируем провести 1 сентября. Остальные мероприятия войдут в программу большого спортивного праздника, посвящённого Дню физкультурника, 10 августа, - сообщил начальник отдела физической культуры и спорта Андрей Вегера.

(по материалам пресс-службы гордаминистрации Северодвинска)  

29 июль 13:34 | : Будни

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