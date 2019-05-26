Гранитная крошка вместо асфальта: проект парка на Ленинградском проспекте Архангельска доработан

Глава Архангельска Игорь Годзиш еженедельно выезжает на объект капитального ремонта: парк на пр. Ленинградский благоустраивается в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Каждое выездное совещание с участием градоначальника – это возможность оперативно решать вопросы, неизбежно возникающие в ходе работ.
Накануне глава Архангельска Игорь Годзиш обсудил с подрядчиком и местными жителями, какие моменты стоит учесть на данном этапе ремонта парковой зоны.
- Сейчас основные силы брошены на самый сложный «узел». В той части парка, где предусмотрена детская площадка, целая сетка дорожек. Техника и материалы у нас есть, - доложил директор подрядной организации «Северная Роза» Виталий Львов.
По просьбе жителей округа Майская горка пешеходная дорожка вдоль реки будет выполнена не в асфальте, а засыпана гранитной крошкой. Этот материал часто используется в парковых зонах, считается эстетичным, и практичным: вода на поверхности дорожек не скапливается, поверхность остается нескользкой при заморозках. Однако стоит предусмотреть, как будет осуществляться уборка таких дорожек, например, в осенний период. На этот момент обратил внимание градоначальник.
По пути следования Игорь Годзиш выслушал мнение горожан, которые прогуливались по парку. В частности, речь шла о будущем освещении парка и своде деревьев. На этот раз звучали предложения не сократить количество, а убрать не вошедшее в план уборки переросшее дерево. Состояние указанного дерева будет изучено, а затем специалисты примут решение, сообщает пресс-служба администрации города.