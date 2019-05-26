Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Шиес: Дорнит, бентонитовые маты, геомембрана, песок и щебень – составляющие «пирога» безопасности будущего экотехнопарка

Наглядный ответ на вопросы общественности о безопасности и экологичности будущего экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области дал инвестор проекта — ООО «Технопарк». Как сообщает ИА Регнум, в яренском информационном центре (Яренск – райцентр Ленского района Архангельской области. – прим.ред.)  специалисты компании установили макет так называемого «пирога», представляющего собой конструкцию современного защитного экрана площадки размещения неутилизируемых остатков твердых коммунальных отходов (ТКО). Теперь посмотреть на проект защитного основания и понять принципы его работы сможет каждый посетитель инфоцентра.

Макет отражает высокую степень надежности основания, отмечают в пресс-службе экотехнопарка, на которую ссылается информагентство. Оно составлено из целого ряда слоев, что действительно придает ему сходство с пирогом — это и геотекстильное покрытие дорнит, и бентонитовые маты, и геомембрана. По специальной технологии их чередуют со слоями песка, песчано-гравийной смеси и щебня, все это укладывается на уплотненный грунт и надежно защищает окружающую среду, в первую очередь, от проникновения дождевых и талых вод. Экран полностью блокирует попадание стоков с территории объекта в грунтовые воды. Такой эффект обеспечивают современные геосинтетические материалы, гидроизоляционные свойства которых давно доказали свою эффективность.

Каждый такой мат по своим характеристикам полностью заменяет глиняную гидроизоляцию метровой толщины, подчеркивают в пресс-службе экотехнопарка. Кроме того, у матов есть несколько определяющих качеств — низкий коэффициент фильтрации и способность к «самозалечиванию», они также чуть ли не вечно могут подвергаться циклам заморозки и оттаивания. А геомембрана толщиной 2 мм может похвастаться абсолютной водонепроницаемостью, высокой прочностью и химической стойкостью. Даже при — 70° С она способна прослужить не меньше полувека.

«Эти два материала (геомембрана и бентонитовый мат) являются самодостаточными и каждый в отдельности обеспечивают необходимую гидроизоляцию. Для исключения попадания дождевых и талых вод с карт накопления отходов в окружающую среду было принято решение использовать их совместно. Данное техническое решение является уникальным и обеспечивает высочайший уровень защиты грунтовых вод», — отметили в пресс-службе экотехнопарка.

Атмосферная влага будет отводиться по специальным перфорированным трубам. Поэтому любые осадки грунту под объектом не страшны — их соберут и отправят к очистным сооружениям. Кстати, по такому же принципу устроен аналогичный объект в Калужской области — там очищенную сточную воду отводят в пруд и используют в рыбохозяйстве.

Фото: http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/V_jarenskom_infocentre_pojavilsja_prirodozaschitnyj_pirog_/81777?is

 

22 июль 10:24 | : Будни

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2019 (167)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)
Февраль 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20