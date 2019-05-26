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У архангелогородцев может появиться еще один выходной

Впрочем, только у тех, кому за 40 (считается критическим возрастом у мужчин, даже эту дату не празднуют).

Но это будет не уик-энд в полном смысле. Сознательный гражданине в этот день должен будет пройти диспансеризацию.

На этом настаивает Министерство труда и занятости, разрабатывающее варианты, каким образом заставить безалаберных россиян заняться собственным здоровьем.

Напомним, что 6 мая вступил в силу закон, согласно которому россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год. Пакет услуг будет включать скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Граждане в возрасте до 39 лет по-прежнему будут проходить медицинское обследование раз в три года. Пенсионеры и предпенсионеры имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год.

Кстати, в начале июля премьер-министр страны Дмитрий Медведев пригрозил, что в ближайшие два года всё взрослое население РФ пройдет обязательную диспансеризацию. Часть правозащитников уже посчитали это нарушением демократических свобод…

(на фото: очередь в регистратуру обычной районной поликлиники)

15 июль 08:53 | : Будни

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