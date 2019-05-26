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С космодрома «Плесецк» опять накидали

Вчера вечером с космодрома «Плесецк», что в Архангельской области, в небо ушли сразу четыре спутника от Министерства обороны.

В космос их забрасывает одна ракета-носитель модификации «Союз 2.1в». По сообщениям пресс-службы Космических войск РФ, пуск прошел успешно.

Вице-премьер по оборонке Дмитрий Рогозин уже поздравил причастных: «Поздравляю командование Космических войск и боевой расчёт космодрома Плесецк с хорошей работой и выполнением задачи!».

Ранее он же хвастался, что в прошлом году Россия заняла третье место после США и КНР по количеству запусков… а в нынешнем эта активность еще увеличится.

Между тем жители районов области, куда обычно падают ступени ракет, иронично относятся к мусорным протестам на юге региона – мы много лет так живем…

(на фото: лежит, не качается, на С называется)

11 июль 11:57 | : Будни

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