С космодрома «Плесецк» опять накидали

Вчера вечером с космодрома «Плесецк», что в Архангельской области, в небо ушли сразу четыре спутника от Министерства обороны.
В космос их забрасывает одна ракета-носитель модификации «Союз 2.1в». По сообщениям пресс-службы Космических войск РФ, пуск прошел успешно.
Вице-премьер по оборонке Дмитрий Рогозин уже поздравил причастных: «Поздравляю командование Космических войск и боевой расчёт космодрома Плесецк с хорошей работой и выполнением задачи!».
Ранее он же хвастался, что в прошлом году Россия заняла третье место после США и КНР по количеству запусков… а в нынешнем эта активность еще увеличится.
Между тем жители районов области, куда обычно падают ступени ракет, иронично относятся к мусорным протестам на юге региона – мы много лет так живем…
(на фото: лежит, не качается, на С называется)