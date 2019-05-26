Митрополит Даниил: Кто на том свете всех добрее?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 9 июля совершил Литургию в храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на Жаровихинском кладбище в столице Поморья. Этот день в церковном календаре посвящен Тихвинской иконе Пресвятой Богородицы.
Среди молящихся за богослужением был председатель совета директоров крупного строительного холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
«Нет среди рода человеческого никого добрее Пресвятой Богородицы! Она заступница за нас перед Богом, этим объясняется то, что в нашей стране больше всего храмов в честь Пресвятой Богородицы, — сказал в проповеди владыка. — Народ почитает Ее чудотворные иконы. Все мы духовно болеем, но Божия Матерь дает нам шанс. Не важно, что большинство людей не почитают нашу веру и не понимают ее. Даже если будет в городе десять праведников, Бог помилует этот город. Будем находить в себе силы каяться, прибегать к помощи небесных заступников и покровительству Девы Марии!»
Настоятель церкви протоиерей Александр Шаповал поблагодарил владыку за визит: «Мы очень рады и признательны Вам за то, что в этот прекрасный день Вы возглавили служение в нашем храме. Желаем Вам в очень нелегком архипастырском служении терпения, Божией помощи, духовных и телесных сил, мы молимся за Вас, очень благодарны Вам, просим Ваших святых молитв за нас всех!»
Тихвинская икона Божией Матери, по церковному преданию, была написана святым апостолом Лукой. В V веке из Иерусалима икону перенесли в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм.
В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, образ исчез из храма и в лучезарном свете явился над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, икона остановилась близ города Тихвина. На месте ее явления был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы, а затем возведен каменный.
В 1560 году по приказу царя Иоанна Грозного при храме был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, но по заступничеству Божией Матери обитель была спасена. Однажды, видя приближавшиеся шведские войска, иноки решили бежать, взяв чудотворную икону, но не могли сдвинуть ее с места. Это событие остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Незначительные по числу защитники обители успешно отражали атаки намного превосходивших их сил противника. Наступающим шведам то представлялась многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство. После чудесной победы над шведами в монастырь прибыли царские послы. Сняв список с чудотворной иконы, они отправились в деревню Столбово, в 50 верстах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года был заключен мир со шведами. Главною порукою мира с русской стороны был принесенный список с чудотворной иконы. Впоследствии этот список был принесен в Москву и поставлен в Успенском соборе, а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе.
Всероссийское празднование Тихвинской иконе Божией Матери, прославленной неисчислимыми чудотворениями, установлено Церковью в память ее чудесного явления и одоления врагов предстательством Богородицы.
Напомним, что первая Литургия в новой церкви на Жаровихе прошла 5 марта 2017 года, в июне того же года храм освятил митрополит Даниил. Автор проекта — архитектор Дмитрий Яскорский. Церковь каменная, двухэтажная, длиной 24 метра и высотой до креста 26 метров. У храма есть сайт в интернете: http://arhhramvp.ru, а также страница ВКонтакте: https://vk.com/public160244333.
(по материалам Архангельской епархии)