Архангельск в списке самых грязных городов России, но виноваты в этом сами жители

По данным федерального социологического опроса проведенного в июле 2019 года независимым агентством Zoom Market, самыми грязными городами России стали: Махачкала, Омск и Брянск
Респондентам задавали два вопроса:
Вы считаете свой город грязным? В этом виноваты жители или городские службы?
Далее следуют такие города как:
Саратов (4), Архангельск (5), Тольятти (6), Воронеж (7), Элиста (8), Нижний Новгород (9), Самара (10), Владивосток (11), Пермь (12), Чебоксары (13), Уфа (14), Чита (15), Саранск (16), Челябинск (17), Пенза (18), Новосибирск (19), Волгоград (20), Екатеринбург (21), Казань (22), Краснодар (23) Санкт-Петербург (24) и Москва (25).
Андрей Штыров коммерческий директор агентства Zoom Market отметил, что по результатам опроса 73% респондентов, попавших в выборку, указали, что в том, что их город грязный виноваты жители и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.
Кстати, по мнению наблюдателей Архангельск попал в этот нелицеприятный рейтинг не в последнюю очередь из-за мусорной истерии, уже год терзающей весь регион. Да и остальные перечисленные города (разве что кроме Махачкалы и Элисты) грязными и неухоженными никак не назовешь.
(фото https://cdnde1.img.sputniknews.com/images/31832/09/318320986.jpg)