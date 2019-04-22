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Как Игорь Скубенко "англичан" проверял

Глава Северодвинска побывал с рабочим визитом в частном летнем городском лагере, организованном центром изучения иностранных языков «Terra cognita».

«Английский лагерь плюс» занимает несколько помещений в здании на улице Карла Маркса, 24. 1 июля здесь началась вторая смена. Директор Ирина Роланд показала главе города и его заместителю по социальным вопросам Ирине Сахаровой учебные классы и другие помещения лагеря, познакомила его с преподавателями и иностранными волонтёрами, занимающимися с детьми.

- Смена длится две недели - десять рабочих дней. Дети находятся в лагере с девяти утра до пяти вечера. Программа пребывания насыщена мероприятиями различного формата, и практически все они проходят на иностранном языке, - рассказала Ирина Роланд.
Она добавила, что с детьми работают носители иностранных языков, что помогает глубже понять культуру и традиции зарубежных стран.

- Лагерь сертифицирован, он входит в региональный реестр. Мы уже получили областные субсидии на компенсацию затрат, связанных с организацией питания, - уточнила Ирина Роланд.

В первую смену в «Английском лагере плюс» занимались 30 детей, сейчас - 24. Уже набраны третья и четвёртая смены.
Глава муниципалитета отметил чистоту и порядок во всех помещениях.

- Пользовались ли вы льготами и возможностями, которые мы предоставляем в рамках муниципальной программы поддержки предпринимателей? Город компенсирует часть затрат на выставочную деятельность, а также предоставляет возможность средства из Фонда микрофинансирования под очень небольшие проценты, - рассказал Игорь Скубенко.

Выяснилось, что руководитель центра ни разу не пользовалась такой поддержкой. Она поблагодарила главу города за интересную информацию и поделилась с ним планами развития бизнеса, новыми проектами.

В завершение визита Игорь Скубенко пожелал ребятам плодотворного пребывания в лагере, а всем сотрудникам - удачи и процветания. Он отметил, что городу нужны специалисты, владеющие одним, а ещё лучше - несколькими иностранными языками. И подобные лагеря - это хорошая возможность для ребят приобщиться к культуре других стран, а также провести летние каникулы интересно и с пользой.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

05 июль 09:10 | : Будни

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