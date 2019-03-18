Напиши письмо своей семье

Акция «Письмо моей семье» состоится с 8 июля по 31 августа.
Организаторы акции - Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова и Городская детская библиотека им. Е.С. Коковина.
Акция направлена на укрепление взаимоотношений между поколениями, воспитание чуткого отношения к своим близким.
Конкурс состоится в двух номинациях: «Письмо моим родителям» и «Письмо любви ребенку».
Содержанием писем к родителям и детям являются рассуждения авторов о взаимоотношениях в семье и любви к близким. Объём писем не должен превышать более одной страницы формата А4, письма предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе. Авторы предоставляют письма со своими данными в библиотеки МУК «ЦБС» по месту жительства.
Итоги акции будут подведены в День семейного отдыха в Городской детской библиотеке № 1 имени Е.С. Коковина – 15 сентября в 12.00 по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 135.
По результатам конкурса будет составлен электронный вариант сборника лучших писем и размещён на сайте Централизованной библиотечной системы.
Узнать подробную информацию можно по тел.: 20-15-76 и 24-78-25.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)