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Напиши письмо своей семье

Акция «Письмо моей семье» состоится с 8 июля по 31 августа.

Организаторы акции - Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова и Городская детская библиотека им. Е.С. Коковина.

Акция направлена на укрепление взаимоотношений между поколениями, воспитание чуткого отношения к своим близким.

Конкурс состоится в двух номинациях: «Письмо моим родителям» и «Письмо любви ребенку».

Содержанием писем к родителям и детям являются рассуждения авторов о взаимоотношениях в семье и любви к близким. Объём писем не должен превышать более одной страницы формата А4, письма предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе. Авторы предоставляют письма со своими данными в библиотеки МУК «ЦБС» по месту жительства.

Итоги акции будут подведены в День семейного отдыха в Городской детской библиотеке № 1 имени Е.С. Коковина – 15 сентября в 12.00 по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 135.

По результатам конкурса будет составлен электронный вариант сборника лучших писем и размещён на сайте Централизованной библиотечной системы.

Узнать подробную информацию можно по тел.: 20-15-76 и 24-78-25.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

02 июль 13:21 | : Будни

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