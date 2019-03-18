«Наш старший брат». Северодвинск поздравил Архангельск с Днем города

В поздравлении главы Северодвинска говорится:
«Уважаемые архангелогородцы! Поздравляю вас с 435-летием со дня образования столицы Поморья!
Архангельск входит в плеяду старейших городов России, имеющих славную историю и крепкие традиции. Он не раз оказывался в центре исторических событий, от которых зависела судьба и дальнейшее развитие нашей страны.
Благодаря самоотверженности, мастерству и трудолюбию архангелогородцев и жителей Поморья город стал центром Русского Севера, военным и торговым портом, защитником границ России. Он заслуженно носит звание «Город воинской доблести и славы».
И сейчас областная столица динамично развивается, хорошеет и благоустраивается. Здесь собран научно-технический потенциал, отсюда стартуют экспедиции по изучению арктических территорий.
Северодвинск по праву называет Архангельск своим старшим братом. Вместе мы решаем важнейшие для всех нас вопросы, среди которых безопасные автомобильные дороги, современная переработка отходов. Агломерация, в которую вошли наши города, открывает новые возможности для развития комфортной городской среды.
От всей души поздравляю Вас с Днём города! Желаю благополучия и процветания Архангельску и всем его жителям! Пусть удача сопутствует всем вашим делам!».