Виктор Павленко: Архангельск – город сильных духом, смелых и свободных людей

Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко, поздравляет всех архангелогородцев с 435-летием родного города.
- В России немало городов овеянных героизмом и доблестью. Но среди них есть один – особый. Это Архангельск, рожденный морем город русской воинской и морской славы. От него ведет свою историю регулярный Военно-морской флот России, поэтому не случайно в этом году мы отмечаем 325 лет спуска на воду Петром I в Соломбале первого русского морского корабля.
История нашего города, носящего имя святого Архангела Михаила, многогранна. Словно в зеркале отразились в ней самобытность, верность и сила поморского духа. Пройдя значительный по историческим меркам путь, пережив непростые времена, сегодня столица Поморья обладает уникальным потенциалом. В первую очередь потому, что это город искренних трудолюбивых, смелых, сильных людей, не терпящих лжи и лицемерия и бесконечно преданных своей Родине. Благодаря вам, дорогие горожане, Архангельск был, есть и будет северным форпостом России!
Я искренне желаю родному Архангельску процветания, а всем его жителям – крепкого здоровья, уверенности в своих силах, бодрости духа, мира, добра и благополучия!