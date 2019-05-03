Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Это праздник со слезами на глазах? Остров Кего отмечает свое 600-летие

В Архангельске, около школы № 70, 29 июня с 15.00 до 17.00 состоится праздничная программа «С любовью к людям и земле», посвященная 600‑летию первого упоминания острова Кего в летописях.

В концерте примут участие ансамбль «Земляки», цирковая студия «Надежда», заслуженная артистка России Алла Сумарокова, Елена Бакурова, Алексей и Алена Преминины. В рамках праздничной программы состоится награждение победителей конкурса творческих работ «О малой Родине – с большой любовью», посвященного юбилею Кего.

Также в этот день пройдет танцевально-оздоровительный флэш-моб «Танцуй - укрепляй здоровье» и интерактивная программа для детей.

В Двинской летописи Кегостров упоминается с 1419 года. В годы военной интервенции на территории посёлка был устроен лагерь военнопленных, захваченных в ходе боевых действий против Красной армии на Северном фронте. В 1930 году в Кегострове был открыт первый аэропорт столицы Поморья, который называли воздушной гаванью Севера. В ноябре 1942 здесь был сформирован особый авиаотряд – пятый отдельный полк, защищавший город, порт, прохождение конвоев.

Остров является одним из самых больших и старинных в дельте Северной Двины. Жители Кего бережно хранят традиции поморского уклада жизни, а туристы приезжают сюда, чтобы увидеть настоящие поморские деревни.

Отметим, что в сегодняшних реалиях остров Кего больше напоминает резервацию для неудачников. У местных футкристов периодически возникают идеи строительства канатной дороги как аттракциона, превращения территории в заповедник, живописную деревню поморских промыслов или «Кего-лэнд»… однако воз и ныне там.

(на фото: такой разный Кего)

  

27 июнь 13:31 | : Будни

Видеозал


Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (219)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20