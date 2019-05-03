Это праздник со слезами на глазах? Остров Кего отмечает свое 600-летие

В Архангельске, около школы № 70, 29 июня с 15.00 до 17.00 состоится праздничная программа «С любовью к людям и земле», посвященная 600‑летию первого упоминания острова Кего в летописях.
В концерте примут участие ансамбль «Земляки», цирковая студия «Надежда», заслуженная артистка России Алла Сумарокова, Елена Бакурова, Алексей и Алена Преминины. В рамках праздничной программы состоится награждение победителей конкурса творческих работ «О малой Родине – с большой любовью», посвященного юбилею Кего.
Также в этот день пройдет танцевально-оздоровительный флэш-моб «Танцуй - укрепляй здоровье» и интерактивная программа для детей.
В Двинской летописи Кегостров упоминается с 1419 года. В годы военной интервенции на территории посёлка был устроен лагерь военнопленных, захваченных в ходе боевых действий против Красной армии на Северном фронте. В 1930 году в Кегострове был открыт первый аэропорт столицы Поморья, который называли воздушной гаванью Севера. В ноябре 1942 здесь был сформирован особый авиаотряд – пятый отдельный полк, защищавший город, порт, прохождение конвоев.
Остров является одним из самых больших и старинных в дельте Северной Двины. Жители Кего бережно хранят традиции поморского уклада жизни, а туристы приезжают сюда, чтобы увидеть настоящие поморские деревни.
Отметим, что в сегодняшних реалиях остров Кего больше напоминает резервацию для неудачников. У местных футкристов периодически возникают идеи строительства канатной дороги как аттракциона, превращения территории в заповедник, живописную деревню поморских промыслов или «Кего-лэнд»… однако воз и ныне там.
(на фото: такой разный Кего)