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Как Игорь Скубенко с народом общался

На приёме граждан у главы Северодвинска на этот раз рассмотрели три вопроса.

Первой к главе города обратилась председатель СНТ «Двина-1» Галина Рябова. Владельцы дач обеспокоены техническим состоянием автобусной остановки вблизи товарищества.

Игорь Скубенко дал поручение председателю комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаилу Тарасову подготовить полную информацию по остановкам на пригородных направлениях с фотоотчётом и указанием их местонахождения.

- Принимается! При формировании бюджета на следующий год запланируем средства на решение этой проблемы, - пояснил глава города.

Следующей была жительница дома на улице Первомайской, 11. Она пришла с проблемой отсутствия ремонта в её подъезде. Игорь Скубенко пояснил, что данный вопрос необходимо решать совместно с собственниками жилья и управляющей компанией «Созидание». 

- Я направлю рекомендацию управляющей организации обратить внимание на состояние подъезда. Пусть руководство рассмотрит возможность косметического ремонта за счёт платы за содержание жилья. А собственники на общем собрании также должны подумать над перспективой сделать ремонт за свой счёт, а город будет участвовать пропорционально количеству муниципальных квартир, - объяснил Игорь Скубенко.

Также к главе города обратились представители СНТ «Лесная поляна» по поводу пожарного водоёма. Их беспокоит, что председатель при ремонте, возможно, нарушил строительные нормы.

Игорь Скубенко сообщил, что подготовит обращение в отдел надзорной деятельности, чтобы инспекторы провели все необходимые проверки и дали своё заключение.

Отметим, что помимо обращений лично к главе города, горожане направляют свои вопросы в интернет-приёмную на официальном сайте администрации Северодвинска. Все заявления и предложения рассматриваются руководителями соответствующих структурных подразделений.

(по материалам пресс-службы администрации Северодвинска)  

14 июнь 08:13 | : Будни

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