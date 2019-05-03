Как Игорь Скубенко с народом общался

На приёме граждан у главы Северодвинска на этот раз рассмотрели три вопроса.
Первой к главе города обратилась председатель СНТ «Двина-1» Галина Рябова. Владельцы дач обеспокоены техническим состоянием автобусной остановки вблизи товарищества.
Игорь Скубенко дал поручение председателю комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаилу Тарасову подготовить полную информацию по остановкам на пригородных направлениях с фотоотчётом и указанием их местонахождения.
- Принимается! При формировании бюджета на следующий год запланируем средства на решение этой проблемы, - пояснил глава города.
Следующей была жительница дома на улице Первомайской, 11. Она пришла с проблемой отсутствия ремонта в её подъезде. Игорь Скубенко пояснил, что данный вопрос необходимо решать совместно с собственниками жилья и управляющей компанией «Созидание».
- Я направлю рекомендацию управляющей организации обратить внимание на состояние подъезда. Пусть руководство рассмотрит возможность косметического ремонта за счёт платы за содержание жилья. А собственники на общем собрании также должны подумать над перспективой сделать ремонт за свой счёт, а город будет участвовать пропорционально количеству муниципальных квартир, - объяснил Игорь Скубенко.
Также к главе города обратились представители СНТ «Лесная поляна» по поводу пожарного водоёма. Их беспокоит, что председатель при ремонте, возможно, нарушил строительные нормы.
Игорь Скубенко сообщил, что подготовит обращение в отдел надзорной деятельности, чтобы инспекторы провели все необходимые проверки и дали своё заключение.
Отметим, что помимо обращений лично к главе города, горожане направляют свои вопросы в интернет-приёмную на официальном сайте администрации Северодвинска. Все заявления и предложения рассматриваются руководителями соответствующих структурных подразделений.
(по материалам пресс-службы администрации Северодвинска)