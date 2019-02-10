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Священник: Противоречие христианства и науки - искусственно насаждаемый миф

Христианское вероучение не противоречит современной науке. Такую мысль раскрыл замглавы образовательного отдела Архангельской епархии священник Михаил Юров на встрече с преподавателями и студентами кафедры философии и социологии Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова.

Лекция о мифах вокруг христианства, распространенных в обществе, прошла в университетском Центре межкультурных коммуникаций.

«Всегда есть некие карикатуры на религиозное вероучение, и современная эпоха не исключение из этого правила. Сегодня очень настойчиво навязывается именно карикатурный образ христианства, — пояснил отец Михаил. По словам священника, один из главных стереотипов — представление о противоречии религии и науки.

«То есть христианство понимается как архаичное и мракобесное явление, которое идет вразрез с основополагающими принципами современного естествознания. Вот наука себя оправдала, показала, что мы можем ей доверять. А религия несовместима с мировоззрением образованного человека», — продолжил спикер.

«Рассматривая это заблуждение, — подчеркнул отец Михаил, — в первую очередь надо отметить, что современная научная парадигма имеет религиозные корни, поскольку зародилась в начале XVII века в западноевропейской христианской цивилизации».

По мнению лектора, христианство говорит нам о том, что мир есть результат творческого акта Бога. Соответственно, исследуя этот мир, занимаясь естественной теологией, мы можем составить некое представление о Творце: «Изучение окружающего мира — вещь очевидная и благородная. Если мы хотим изучить личность какого-то художника, мы будем исследовать его картины, которые содержат в себе отпечаток личности автора. Поэтому мы занимаемся изучением мира для того, чтобы лучше познавать Творца. Конечно это вспомогательный путь, главный же — это богообщение».

Почему все же возможно такое познание мира? «Потому что в христианстве Бог мыслится как Творец и Законодатель. Существуют единые законы мироздания, и если мы их изучаем, мы получаем ключ к пониманию тех процессов, которые происходят во Вселенной», — пояснил отец Михаил.

Священник предложил студентам рассмотреть три современные научные идеи, которые были высказаны христианами. Первая — это гелиоцентрическая картина мира. Автор этой концепции — Николай Коперник, католический каноник (священнослужитель) XVI столетия.

«Вопрос о том, что церковники придерживались геоцентрической картины мира, а прогрессивные ученые — гелиоцентрической, что Церковь и наука вступили в конфликт и первая запрещала вторую — не корректен, — продолжил представитель епархии. — Изначально новая идея была высказана священником. Да, ее не сразу приняли, долго обсуждали, но потому, что в конфликт вступили две научные парадигмы, а не церковная и светская публика. Ни в коем случае здесь нельзя сказать, что Церковь давила науку».

При этом христиан абсолютно верно называют геоцентристами, считает отец Михаил: «Но надо понимать это не в физическом смысле — мы прекрасно знаем, что вокруг чего вращается. Христиане — геоцентристы в том плане, что на земле существует самая сложная форма материи, вселенский феномен — человек. Поскольку он — разумная, свободная личность, значит его поступки и жизнь строго не детерминированы одними лишь физическими законами. То есть мы не можем объяснить человека только при помощи физики, химии и биологии. Нам необходимо применять и другие, междисциплинарные науки: культурологию, религиоведение, теологию и так далее. Человек не вмещается в узкие рамки какой-то одной дисциплины, слишком сложное он явление. Солнце же в этом смысле очень простой объект, поскольку оно подчиняется лишь законам физики. Мы знаем, как оно устроено, что с ним происходит, и можем даже предсказать его будущее».

Далее священник напомнил студентам, что отцом генетики, без которой немыслима современная биология, является Иоганн Грегор Мендель, опять-таки христианский клирик XIX века. Значит, у истоков этой науки также стоит верующий человек. «Мейнстрим современной физики — это идея Большого взрыва. Как ни парадоксально, но разработчиком этой идеи был христианский священник XX века Жорж Леметр», — сказал отец Михаил.

Слушатели задавали спикеру много вопросов. В частности, их интересовали кажущиеся противоречия Священного Писания. «Мы ознакомились с работой "101 противоречие Библии". Студенты зачитали мне несколько положений из этой книги, мы вместе их исследовали и пришли к выводу, что эти противоречия имеют надуманный характер, в тексте Священного Писания их нет. Автор просто занимается недобросовестным подлогом. То есть он либо что-то добавляет в библейский текст от себя, либо наоборот редактирует его таким образом, что создается искусственное несоответствие. Противоречия, тиражируемые в форматах таких заголовков, в подавляющем большинстве случаев — это псевдонаучные тексты», — заключил священник.

(по материалам Архангельской епархии)

27 март 09:21 | : Будни / Верую

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