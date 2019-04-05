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Аэропорт "Архангельск" анонсирует прямые рейсы в Петрозаводск и Мурманск

Открыта продажа билетов на прямые регулярные рейсы из Архангельска в столицу Карелии – Петрозаводск, а также в Мурманск. Рейсы будет выполнять авиапредприятие «Северсталь» на современном комфортабельном воздушном судне CRJ-200, начиная с 5 апреля по пятницам в Мурманск, и с 29 апреля по понедельникам и четвергам в Петрозаводск.

       Авиакомпания предлагает широкий выбор тарифов в эконом классе – ПРОМО, ЛАЙТ, СТАНДАРТ и БИЗНЕС.

 

Расписание рейсов* (время местное):

 

Рейс

Маршрут

Дни вылета

Вылет

Прилет

Период выполнения

Д2-222

Петрозаводск -Архангельск

1,4

13:40

14:35

29.04.19-24.10.19

Д2-223

Архангельск- Петрозаводск

1,4

15:20

16:15

29.04.19-24.10.19

Д2-52

Мурманск-Архангельск

 5

17:45

18:45

05.04.19 -26.10.19

Д2-53

Архангельск- Мурманск

5

19:25

20: 25

05.04.19 -26.10.19

* Время вылета и прилета в каждом городе указано местное. Расписание рекламное, возможны изменения.  

 

Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании «Северсталь» https://severstal-avia.ru.

Часы работы кассы аэропорта «Архангельск», пассажирский павильон, 1 этаж: 06:00 - 03:00
Технические перерывы: 13:00 - 14:00, 22:00 - 00:00
Телефон: +7(8182) 63-13-20  

07 март 12:24 | : Будни

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