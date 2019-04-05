Аэропорт "Архангельск" анонсирует прямые рейсы в Петрозаводск и Мурманск

Открыта продажа билетов на прямые регулярные рейсы из Архангельска в столицу Карелии – Петрозаводск, а также в Мурманск. Рейсы будет выполнять авиапредприятие «Северсталь» на современном комфортабельном воздушном судне CRJ-200, начиная с 5 апреля по пятницам в Мурманск, и с 29 апреля по понедельникам и четвергам в Петрозаводск.
Авиакомпания предлагает широкий выбор тарифов в эконом классе – ПРОМО, ЛАЙТ, СТАНДАРТ и БИЗНЕС.
Расписание рейсов* (время местное):
|
Рейс
|
Маршрут
|
Дни вылета
|
Вылет
|
Прилет
|
Период выполнения
|
Д2-222
|
Петрозаводск -Архангельск
|
1,4
|
13:40
|
14:35
|
29.04.19-24.10.19
|
Д2-223
|
Архангельск- Петрозаводск
|
1,4
|
15:20
|
16:15
|
29.04.19-24.10.19
|
Д2-52
|
Мурманск-Архангельск
|
5
|
17:45
|
18:45
|
05.04.19 -26.10.19
|
Д2-53
|
Архангельск- Мурманск
|
5
|
19:25
|
20: 25
|
05.04.19 -26.10.19
* Время вылета и прилета в каждом городе указано местное. Расписание рекламное, возможны изменения.
Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании «Северсталь» https://severstal-avia.ru.
Часы работы кассы аэропорта «Архангельск», пассажирский павильон, 1 этаж: 06:00 - 03:00
Технические перерывы: 13:00 - 14:00, 22:00 - 00:00
Телефон: +7(8182) 63-13-20