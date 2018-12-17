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Архангельская область: Зона повышенного риска. И еще одна загадка продолжительности жизни

Архангельская область входит в список регионов, где смертность выше, чем в целом по России.

Кроме нас, в сей скорбный список входят: Ивановская, Владимирская, Орловская, Рязанская, Курганская, Hижегородская, Кировская, Пензенская, Кемеровская, Саратовская, Свердловская, Оренбургская, Челябинская, Сахалинская и Волгоградская области; Карелия и Марий Эл, Алтайский и Приморский края, Еврейская АО.

Ну, а «рекордсмены» в этом показателе - Чукотский АО, Hенецкий АО, Забайкальский край, Сахалинская область, Алтай, Марий Эл, Приморский край, Еврейская АО, Кировская и Пензенская области.

А так выглядит список регионов, где смертность неуклонно снижается: Ингушетия, Чечня, Ямало-Hенецкий АО и Дагестан, здесь смертность не превышает 5 человек на 1000.

Загадка для демографов: что больше влияет на продолжительность жизни – чистый горный воздух или большие деньги?

 

27 февраль 10:17 | : Будни

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