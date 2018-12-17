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В администрации Северодвинска омоложение кадров

Начальником управления общественных связей и молодёжной политики администрации Северодвинска назначен Иван Леонтьев.

Об этом сообщила начальник управления организации муниципальной службы Анна Савочкина.

Иван Дмитриевич родился 29 марта 1986 года в Плесецком районе. В 2008 году окончил Севмашвтуз (филиал СпбГМТУ), получил профессию инженера-конструктора по направлению «Технологии металлов и машиностроения». В 2011 года принят на работу в отдел по работе с молодёжью управления культуры и общественных связей. 2013 - назначен на должность начальника этого отдела.

Бывший руководитель управления общественных связей и молодёжной политики Ольга Заколупина уволилась по собственному желанию.

23 февраль 08:19 | : Будни

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