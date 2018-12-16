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Мусор как желанная еда. Проблема Архангельской области и белых медведей

Нашествие одних из самых опасных зверей в дикой природе на поселок Новая земля, что административно входит в состав Архангельской области, до сих пор находится в топе новостей.

Ожидается прилет на место московской комиссии, которая будет искать приемлемый выход.

Пока же иностранные ученые дискутируют, что привело мишек к человеческому жилью – изменение климата, уменьшение кормовой базы… или обычное людское разгильдяйство.

Швейцарское издание Tages-Anzeiger: "Вопрос о том, каким образом можно прогнать белых медведей из поселка, остается открытым. Так как в России животные также находятся под строгой защитой, об отстреле речи не идет. К тому же, по мнению эксперта WWF Зибилле Кленцендорф, это не принесло бы достаточного результата: "Потом точно пришли бы новые медведи", - говорит она. Скептически относится эксперт и к предпринимаемым сегодня попытками прогнать животных с помощью шума. "Это работает на одном отдельном медведе, который стоит за дверью. Но в случае с большим количеством животных, которые к тому же уже давно привыкли к поиску питания в деревне, это не возымеет большого эффекта", - считает Кленцендорф.

В качестве единственной действенной меры эксперт предлагает сжечь открыто лежащий мусор, оградить свалки электроизгородью и обеспечить невозможность доступа животных в здания. "Животные должны понять, что нет смысла ходить в деревню. Однако, чтобы избавиться от визитов белых медведей в поселения в долгосрочной перспективе, поможет лишь сдерживание изменения климата"

 

14 февраль 14:21 | : Будни

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