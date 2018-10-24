ЛДПР – команда добрых дел, или Битва со снегом

Во многих регионах страны нынешняя зима выдалась по-настоящему снежной. Коммунальные службы бросают все силы на расчистку дорог, а на дворовые проезды, тротуары и придомовые территории, похоже, ни сил не средств не хватает. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на минувшей неделе попросил депутатов всех уровней и активистов партии помочь с уборкой снега в проблемных регионах.
Архангельские депутаты от ЛДПР просьбу Жириновского приняли как указание к действию. Депутат областного Собрания Игорь Арсентьев со своим помощником Леонидом Заревиным и коллегой из городской Думы Михаилом Блохиным вместе с партийцами сегодня расчистили от снега детскую площадку у начальной школы №37 в Северном округе и соорудили снежную горку для малышни.
Депутаты городской думы от ЛДПР Василий Кичев и Иван Ельцов во главе с руководителем фракции Марией Харченко вместе с помощниками и партийными активистами сегодня тоже боролись со снегом в округе Майская горка. Они расчистили детскую площадку во дворе многоквартирных домов на улице Дачной, обошли частный сектор в районе улиц Дачная, Уральская, Российская и помогли с уборкой дворовых территорий людям старшего поколения.
А в Исакогорском округе очистили от снега детскую площадку за школой № 77 депутат городской Думы Вадим Коротков, его помощники Владислав Рудницкий, Василий Шильниковский и партийные активисты Левобережного отделения ЛДПР.
- Подобные мероприятия мы проводим не впервые и делаем это не ради показухи, - отметил депутат Архангельского областного Собрания фракции ЛДПР Игорь Арсентьев. – Владимир Вольфович Жириновский всегда внимательно отслеживает ситуацию в регионах и, конечно же, знает о проблемах, которые вызвали в ряде из них прошедшие недавно обильные снегопады. И хотя у нас ситуацию с уборкой города от снега я бы критической не назвал, но, понятно, что у специальных служб руки до всего не доходят. Поэтому и мы в меру сил поучаствовали в уборке снега, сконцентрировав внимание на объектах, где играют дети и на помощи пожилым людям, которым тяжело самостоятельно ежедневно бороться со снегом. Насколько мне известно, депутаты и партийцы во многих городских и районных отделениях ЛДПР тоже участвуют в подобных мероприятиях. И смею заверить всех, что сегодняшняя уборка снега не станет последней. Напротив, мы усилим взаимодействие с местными администрациями, чтобы иметь актуальную информацию о пожилых гражданах, которым наша помощь может понадобиться, - сообщил депутат Арсентьев.