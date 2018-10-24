Президент Путин предложил партнерствовать с церковью

Честное безупречное служение, которое демонстрирует Патриарх Кирилл, — это пример истинной любви к Отечеству и к нашему народу. Об этом сказал Президент России Владимир Путин на торжественном собрании по случаю 10-летия Поместного собора Русской Православной Церкви и интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Знаю, как много было сделано за последние годы для расширения социального служения Церкви, какую большую, неустанную работу в этой сфере ведут церковные организации, объединяя волонтеров, благотворителей, тех, кто стремится бескорыстно помогать другим людям», — сказал Владимир Путин.
Президент привел несколько цифр: «В 2009 году в России был всего один церковный приют для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. В прошлом году — уже пятьдесят восемь. Открылось более ста новых центров гуманитарной помощи. Развиваются службы патронажного ухода и социальной реабилитации. Русская Православная Церковь всегда там, где трудно, всегда с людьми, которые попали в беду. Так было летом в 2010 году, когда Россия столкнулась со стихией, пожарами, которые охватили многие регионы нашей страны, так было в Крымске, в городах и поселках Дальнего Востока, пострадавших от наводнения. Русская православная церковь координирует и патронирует сегодня свыше шести с половиной тысяч социальных проектов, тем самым ощутимо подкрепляет усилия государства и общества на этом направлении».
Глава государства особо поблагодарил Предстоятеля Церкви за духовное окормление российского воинства. «Ваши искренние, идущие от сердца напутствия помогают солдатам и офицерам с честью защищать Родину, вселяют в них уверенность в своей ратной силе и нравственной правоте», — сказал Президент.
Сегодня, как и на протяжении многих веков, высокое предназначение Русской православной церкви исключительно востребовано, отметил Владимир Путин: «Подчеркну, государство продолжит активно развивать созидательное партнерство с Церковью во всех значимых областях, в первую очередь в воспитании молодого поколения, в сбережении культурного достояния, в решении насущных общественных проблем».
Российский лидер надеется, что Русская Церковь будет оставаться действенной миротворческой силой, как и прежде, способствовать укреплению дружбы и добрососедства, поддерживать людей православной культуры.
«Братские межцерковные связи исторически объединяли, сближали народы, служили развитию равноправных отношений России со многими зарубежными странами, — сказал Владимир Путин. — Но, к сожалению, мы видим и другие примеры, когда спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. Именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, завязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине. Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский Патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей».
Президент России подчеркнул, что власти нашей страны считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела: «Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания».
(по материалам Архангельской епархии)