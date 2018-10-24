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Северодвинск: Скубенко и школяры

Визит старшеклассников проходил в рамках ставших уже традиционными встреч руководителя муниципалитета со школьниками.

Перед встречей ученики лицея № 17 побывали в зале Славы, а также зале заседаний, где обсуждаются и принимаются все важные для города решения. В доступной и понятной форме старшеклассникам рассказали о структуре местной администрации, её работе, задачах и функциях  органов местного самоуправления.

Далее лицеисты перешли в кабинет Игоря Скубенко, где лично побеседовали с руководителем города и задали ему вопросы.

- В составе группы - победители муниципальных и региональных этапов олимпиад по обществознанию и учащиеся социально-экономического класса лицея № 17 в сопровождении учителя Ольги Аввакумовой, - представила гостей заместитель главы по социальным вопросам Ирина Сахарова.

Тон разговора задал глава города.

- Я считаю встречи со старшеклассниками важными, потому что они совсем скоро будут активно участвовать в жизни города, строить его будущее. Среди вас есть те, кто в дальнейшем хочет связать свою жизнь с государственно-муниципальным управлением. Мне интересно услышать ваше мнение. Как вы думаете, почему в последнее время звучит много критики в адрес муниципальных служащих? - задал вопрос Игорь Скубенко.

Юные любители истории и обществознания не растерялись и высказали свои точки зрения. По их мнению, негативная информация в современных условиях распространяется быстрее, получает большее внимание и резонанс.  А позитивные новости, напротив, не всегда запоминаются.

В течение часового разговора ребята обсудили с главой города самые разные темы. В частности, их интересовали перспективы развития моногорода и его инфраструктуры, новый проект комплексной застройки территорий и проблемы привлечения частных инвестиций, поддержка предпринимательства и проект «Умный город», а также особенности муниципальной службы.

В ходе разговора собеседники отметили всё возрастающую роль и значимость интернета в повседневной жизни.

- Развитие информационных технологий существенно упрощает получение государственных и муниципальных услуг. А также позволяет оперативно реагировать на самые разные вопросы, принимать управленческие решения, получать оценки нашей работы, как положительные, так и критические,- констатировал глава города корабелов.

Не обошли стороной и тему предстоящих выпускных экзаменов.

- Главная проверка, которую предстоит вам пройти - это вся жизнь. Чтобы стать профессионалами, нужно постоянно заниматься самоподготовкой и учиться новому. Только так можно реализовать себя и достичь успеха, - напутствовал ребят Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

25 январь 08:41 | : Будни

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