Капремонт: когда действует льгота «по возрасту»

Фонд капитального ремонта выставляет квитанцию на полную сумму, а льгота компенсируется человеку через отделение соцзащиты.
Ответить на эти вопросы мы попросили начальника финансового отдела Фонда капитального ремонта Архангельской области Юлию КУСТОВУ.
– Юлия Сергеевна, кому закон дает право не платить взносы на капремонт?
– Собственники жилья освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт только в двух случаях: если многоквартирный дом в установленном законом порядке признан аварийными и подлежащими сносу, либо он расположен на земельном участке, который на федеральном или региональном уровне определен к изъятию для использования его в государственных целях. Все остальные категории граждан взносы платить обязаны.
В вышеперечисленных случаях право не платить взносы возникает с даты вынесения соответствующего решения, являющегося основанием для освобождения от уплаты. После этого происходит перерасчет, а дом исключается из региональной программы капремонта.
Собственников жилья в такой ситуации обычно волнует вопрос, что происходит с ранее накопленными ими денежными средствами. Если они перечислили в фонд сумму больше, чем было начислено, то переплата возвращается им на основании заявления. В случае, когда накопленные средства не превышают сумму начисленных взносов, то, согласно Жилищному кодексу РФ и закону № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области», их можно направить на снос дома. Делается это на основании решения собственников. Подобный опыт у нас в регионе есть, в частности в Пинежском районе. И уже если после сноса дома и проведения необходимых выплат подрядчику останутся какие-то средства, то фонд возвращает их собственникам пропорционально уплаченным долям.
– Кто имеет право на льготы при оплате взносов на капремонт?
– Прежде всего отмечу: рассчитывать на льготу может только тот, кто является собственником помещения и зарегистрирован в нем. Перечень категорий граждан, которые имеют право на компенсацию взносов на капитальный ремонт, достаточно большой. В него, в частности, входят инвалиды первой и второй групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории РФ (Чечня, Северный Кавказ) и других государств, ветераны труда.
На территории Архангельской области установлены льготы для граждан старшего возраста, одиноко проживающих либо проживающих в семье неработающих пенсионеров (то есть если пенсионер зарегистрирован с детьми трудоспособного возраста, то он на «льготу по возрасту» претендовать не может).
Северянам в возрасте 70 лет и старше предоставляется льгота в размере 50 процентов от социальной нормы площади жилого помещения, в возрасте 80 лет и старше – 100 процентов от социальной нормы жилья. Размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для расчета субсидий, утвержден постановлением главы администрации Архангельской области № 211 от 12.12.2005 и составляет:
С полным перечнем категорий граждан, имеющих право на льготу по уплате взносов на капремонт, можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Архангельской области по адресу: fond29.ru в разделе «Тарифы и льготы» либо получить информацию в отделениях социальной защиты населения по месту жительства.
– Как устанавливается и предоставляется льгота?
– Право на получение льготы по оплате взносов устанавливается отделением социальной защиты по месту регистрации гражданина. Именно туда нужно предоставлять все подтверждающие документы.
Между фондом и отделениями социальной защиты населения подписаны соглашения об информационном взаимодействии, в рамках которых они передают нам списки граждан, имеющих право на денежные выплаты, а региональный оператор передает сведения о суммах рассчитанных мер социальной поддержки.
Фонд капитального ремонта выставляет квитанцию на полную сумму, а льгота компенсируется человеку через отделение соцзащиты тем способом, который он сам определил: либо выдается на почте, либо перечисляется на банковскую карту.
– Бывают ли случаи, когда выплата льгот может быть приостановлена?
– Это может произойти только в одном случае: если льготополучатель является должником по уплате взносов на капремонт и в отношении него вынесено решение суда о взыскании задолженности. В таком случае выплата компенсации приостанавливается до момента исполнения должником вынесенного решения.
– Юлия Сергеевна, куда могут обратиться граждане, если у них есть вопросы по начислению взносов за капитальный ремонт либо компенсации льгот?
– Обратиться за разъяснениями в Фонд капитального ремонта можно любым удобным способом: отправить письмо по почте, задать вопрос на сайте, позвонить по телефону горячей линии 68-15-25 либо прийти к нам по адресу: Архангельск, улица Урицкого, 1, офис 402.
Наталья СЕНЧУКОВА