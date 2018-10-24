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Капремонт: когда действует льгота «по возрасту»

Фонд капитального ремонта выставляет квитанцию на полную сумму, а льгота компенсируется человеку через отделение соцзащиты.

  • Кто освобожден от уплаты взносов в Фонд капитального ремонта, а кто имеет право на компенсацию?
  • Должны ли платить за капремонт горожане старше 80 лет?
  • Кто принимает решение, полагается ли человеку льгота?
  • Можно ли отказаться от взносов на капремонт?

Ответить на эти вопросы мы попросили начальника финансового отдела Фонда капитального ремонта Архангельской области Юлию КУСТОВУ.

– Юлия Сергеевна, кому закон дает право не платить взносы на капремонт?

– Собственники жилья освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт только в двух случаях: если многоквартирный дом в установленном законом порядке признан аварийными и подлежащими сносу, либо он расположен на земельном участке, который на федеральном или региональном уровне определен к изъятию для использования его в государственных целях. Все остальные категории граждан взносы платить обязаны.

В вышеперечисленных случаях право не платить взносы возникает с даты вынесения соответствующего решения, являющегося основанием для освобождения от уплаты. После этого происходит перерасчет, а дом исключается из региональной программы капремонта.

Собственников жилья в такой ситуации обычно волнует вопрос, что происходит с ранее накопленными ими денежными средствами. Если они перечислили в фонд сумму больше, чем было начислено, то переплата возвращается им на основании заявления. В случае, когда накопленные средства не превышают сумму начисленных взносов, то, согласно Жилищному кодексу РФ и закону № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области», их можно направить на снос дома. Делается это на основании решения собственников. Подобный опыт у нас в регионе есть, в частности в Пинежском районе. И уже если после сноса дома и проведения необходимых выплат подрядчику останутся какие-то средства, то фонд возвращает их собственникам пропорционально уплаченным долям.

– Кто имеет право на льготы при оплате взносов на капремонт?

– Прежде всего отмечу: рассчитывать на льготу может только тот, кто является собственником помещения и зарегистрирован в нем. Перечень категорий граждан, которые имеют право на компенсацию взносов на капитальный ремонт, достаточно большой. В него, в частности, входят инвалиды первой и второй групп, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории РФ (Чечня, Северный Кавказ) и других государств, ветераны труда.

На территории Архангельской области установлены льготы для граждан старшего возраста, одиноко проживающих либо проживающих в семье неработающих пенсионеров (то есть если пенсионер зарегистрирован с детьми трудоспособного возраста, то он на «льготу по возрасту» претендовать не может).

Северянам в возрасте 70 лет и старше предоставляется льгота в размере 50 процентов от социальной нормы площади жилого помещения, в возрасте 80 лет и старше – 100 процентов от социальной нормы жилья. Размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для расчета субсидий, утвержден постановлением главы администрации Архангельской области № 211 от 12.12.2005 и составляет:

  • 33 квадратных метра общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека,
  • 21 квадратный метр – на одного члена семьи, состоящей из двух человек;
  • 18 квадратных метров – на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.

С полным перечнем категорий граждан, имеющих право на льготу по уплате взносов на капремонт, можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Архангельской области по адресу: fond29.ru  в разделе «Тарифы и льготы» либо получить информацию в отделениях социальной защиты населения по месту жительства.

– Как устанавливается и предоставляется льгота?

– Право на получение льготы по оплате взносов устанавливается отделением социальной защиты по месту регистрации гражданина. Именно туда нужно предоставлять все подтверждающие документы.

Между фондом и отделениями социальной защиты населения подписаны соглашения об информационном взаимодействии, в рамках которых они передают нам списки граждан, имеющих право на денежные выплаты, а региональный оператор передает сведения о суммах рассчитанных мер социальной поддержки.

Фонд капитального ремонта выставляет квитанцию на полную сумму, а льгота компенсируется человеку через отделение соцзащиты тем способом, который он сам определил: либо выдается на почте, либо перечисляется на банковскую карту.

– Бывают ли случаи, когда выплата льгот может быть приостановлена?

– Это может произойти только в одном случае: если льготополучатель является должником по уплате взносов на капремонт и в отношении него вынесено решение суда о взыскании задолженности. В таком случае выплата компенсации приостанавливается до момента исполнения должником вынесенного решения.

– Юлия Сергеевна, куда могут обратиться граждане, если у них есть вопросы по начислению взносов за капитальный ремонт либо компенсации льгот?

– Обратиться за разъяснениями в Фонд капитального ремонта можно любым удобным способом: отправить письмо по почте, задать вопрос на сайте, позвонить по телефону горячей линии 68-15-25 либо прийти к нам по адресу: Архангельск, улица Урицкого, 1, офис 402.

Наталья СЕНЧУКОВА

Источник: Газета «Архангельск – город воинской Славы»

25 январь 07:02 | : Будни

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