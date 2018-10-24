Северодвинск: Элита спорта и глава города - разговор накоротке

Глава города встретился с лучшими спортсменами Северодвинска и их наставниками.
- Я благодарю каждого из вас за спортивные достижения и желаю не останавливаться на достигнутых результатах. Огромное спасибо тренерам за воспитанников, - начал разговор Игорь Скубенко.
За столом в кабинете градоначальника собрались: мастер спорта по лёгкой атлетике, Дмитрий Фалёв; перворазрядница по лёгкой атлетике Елена Шелудина; мастер спорта по спортивной гимнастике Иван Киров и его тренер Сергей Сухарев; мастер спорта по шашкам Георгий Таранин и тренер Анатолий Ярославцев; мастер спорта по боксу Вячеслав Летовальцев и его тренер Сергей Филимонов; мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Владимир Гришаев; кандидат в мастера спорта по хоккею с мячом Александр Клыпин. Эти спортсмены не раз занимали призовые места на соревнованиях различного уровня, а также не один год входили в десятку лучших спортсменов города.
Во встрече принимали участие заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова и начальник отдела физической культуры и спорта Андрей Вегера.
Участники обсудили актуальные вопросы, связанные с развитием городского спорта. В частности, финансовое обеспечение спортсменов, выезжающих на соревнования разных уровней.
- Сейчас мы пересматриваем нормы финансирования. Приводим наши документы в соответствие с законодательством, - отметил Андрей Вегера.
Также он рассказал о едином календаре, в который заносятся все заявки федераций на участие в чемпионатах и турнирах.
- На подготовку спортсменов в этом году у нас запланирован один миллион рублей. Заявляйте о ваших мероприятиях, и мы распределим выделенные из городского бюджета деньги, - уточнил Андрей Вегера.
Представители лёгкой атлетики рассказали главе города о капитальном ремонте манежа на стадионе «Север». По этой причине у спортсменов - вынужденный перерыв в тренировочном процессе. Короткое северное лето тоже не решает проблему: в городе практически нет качественных беговых дорожек.
- Давайте проработаем этот вопрос, сделаем на муниципальном стадионе «Строитель» новые беговые дорожки, чтобы они отвечали всем требованиям, необходимым для тренировок, - обратился Игорь Скубенко к начальнику отдела физической культуры и спорта.
Глава Северодвинска отметил, что необходимо проводить большую работу с болельщиками.
- У нас проходит много интересных соревнований. Думаю, что если горожан о них заранее проинформировать, они обязательно придут и поболеют за свои команды. Также на соревнования нужно приглашать и школьников. Они не только познакомятся с разными видами спорта, а может, и захотят заниматься ими, - подчеркнул он.
Следующей темой для разговора стало медицинское обслуживание спортсменов.
- Этот вопрос у нас на контроле. У нас уже есть договорённость с первой городской больницей, которая планирует выделить три штатные единицы под спортивных врачей. Главная проблема в людях, если бы нашлись желающие на эти должности, в Северодвинске появилось бы полноценное отделение спортивной медицины, - вступила в беседу Ирина Сахарова.
Затем спортсмены и тренеры поделились с Игорем Скубенко своими планами. Впереди спортивную элиту города ждут многодневные тренировки и участие в чемпионатах и турнирах областного, федерального и даже мирового уровня.
Глава города рассказал о перспективах развития спортивной инфраструктуры города. В партнёрстве с Севмашем на территории стадиона «Север» планируется возведение крытого футбольного стадиона, а также 50-метрового бассейна.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)