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В Архангельской области теперь живут Ермак и Абдула. И другие новости регионального ЗАГСа

В 2018 году в регионе родилось более 10 тысяч детей (10804). 

Самыми популярными именами, как и в 2017 году, по-прежнему остаются София, Дарья, Анастасия - у девочек, и Артем, Дмитрий, Михаил - у мальчиков. Среди редких имен встречаются Авелина, Алсу, Амилия, Ермак, Абдула, Генри. 

Согласно статистическим данным, с начала 2019 года в Архангельской области зарегистрировано рождение уже 260 детей. А 10 января 2019 года в Архангельском перинатальном центре родилась первая в этом году тройня.

В минувшем году зарегистрировано более 6 тысяч браков (6762). По-прежнему, в большинстве случаев люди идут на этот шаг осознанно, во вполне сознательном возрасте (от 25 до 34 лет). Как говорится, любви все возрасты покорны. Это подтверждает и статистика.

Так, в 2018 году было зарегистрировано более 30 актов о заключении брака с несовершеннолетними гражданами. Самый возрастной брак состоялся между мужчиной в возрасте 87 лет и женщиной 72 лет. Много в регионе семейных пар - долгожителей. В этом году в регионе чествовали более 200 пар, проживших 50  и более лет в браке.

С начала 2019 года более 80 пар узаконили свои отношения официальным браком.

В 2018 году жители Архангельской области чаще женились, чем разводились. На протяжении длительного времени статистика разводов в регионе остается на прежнем уровне и значительно уступает статистике браков (на 30%) - в минувшем году в Поморье распалось 4905 семей. 

Относительно стабильно в регионе число регистраций усыновления (удочерения) детей - 142 ребенка обрели в 2018 году новые семьи. 

Незначительно снизился показатель по регистрации установления отцовства - в 2018 году отделами ЗАГС составлено 2417 актовых записей. За переменой имени обратились 515 граждан Архангельской области.

Обо всем этом рассказало Агентство ЗАГС Архангельской области.

17 январь 15:23 | : Будни

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