Рождество-2019. Как правильно разговеться

Рождество Христово наступает ровно в полночь, но готовиться к нему начинают заранее. С самого утра 6 января не разрешается ничего есть, кроме специального блюда под названием сочиво. Его готовят из любого пшена на воде, заправляют медом и маковым соком.
Праздничный же ужин начинается поздно вечером 6 января, после появления на небе первой звезды. По традиции, именно это небесное светило ознаменовало Рождение Христа. Первыми звезду увидели волхвы, которые и разнесли дальше эту радостную весть.
Но и во время застолья кушать можно только определенные продукты, поскольку в это время все еще проходит церковный пост. Исключается любой алкоголь, мясо, молоко и сметана. Все блюда должны быть постными.
Хоть праздничный ужин и считается семейным, за стол можно пригласить знакомых или соседей. Также не принято отказывать и нищим. Раньше считалось, что в этот день сам Господь Бог может предстать перед людьми в подобном образе.
А вот 7 января стоит приготовить богатый обед и подать все любимые блюда без исключения. Так же можно выпить в честь рождения Христа бокал вина на свой вкус.
На рождественском столе кстати будут блюда из морепродуктов, курицы, баранины. Использовать ли свинину в качестве ингредиента для приготовления блюд, стоит выбирать только вам. Не стоит использовать на новогоднем столе фаршированные яйца. Воздержитесь от очень изысканных шикарных блюд.
Кроме традиционных кутьи и узвара, на рождественский обед можно предложить:
Запеченных и фаршированных гуся или утку
Борщ на копченом мясе
Свинину в апельсиновом маринаде
Заливное из рыбы
Рыбу запечённую в духовке в слоёном тесте или рыбу в кляре
Холодец из мяса говядины, свинины и курятины
Пироги разные