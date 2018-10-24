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Рождество-2019. Как правильно разговеться

Рождество Христово наступает ровно в полночь, но готовиться к нему начинают заранее. С самого утра 6 января не разрешается ничего есть, кроме специального блюда под названием сочиво. Его готовят из любого пшена на воде, заправляют медом и маковым соком.

Праздничный же ужин начинается поздно вечером 6 января, после появления на небе первой звезды. По традиции, именно это небесное светило ознаменовало Рождение Христа. Первыми звезду увидели волхвы, которые и разнесли дальше эту радостную весть.

Но и во время застолья кушать можно только определенные продукты, поскольку в это время все еще проходит церковный пост. Исключается любой алкоголь, мясо, молоко и сметана. Все блюда должны быть постными.

Хоть праздничный ужин и считается семейным, за стол можно пригласить знакомых или соседей. Также не принято отказывать и нищим. Раньше считалось, что в этот день сам Господь Бог может предстать перед людьми в подобном образе.

А вот 7 января стоит приготовить богатый обед и подать все любимые блюда без исключения. Так же можно выпить в честь рождения Христа бокал вина на свой вкус.

На рождественском столе кстати будут блюда из морепродуктов, курицы, баранины. Использовать ли свинину в качестве ингредиента для приготовления блюд, стоит выбирать только вам. Не стоит использовать на новогоднем столе фаршированные яйца. Воздержитесь от очень изысканных шикарных блюд.

Кроме традиционных кутьи и узвара, на рождественский обед можно предложить:

Запеченных и фаршированных гуся или утку

Борщ на копченом мясе

Свинину в апельсиновом маринаде

Заливное из рыбы

Рыбу запечённую в духовке в слоёном тесте или рыбу в кляре

Холодец из мяса говядины, свинины и курятины

Пироги разные

   

06 январь 13:11 | : Будни / Верую

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