Игорь Скубенко поздравил северодвинцев с наступающим Новым годом

В поздравлении главы Северодвинска говорится:
«Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий 2018-й прежде всего запомнился празднованием 80-летия Северодвинска. К этой дате мы готовились всем городом, поэтому событие получилось ярким, многоплановым, душевным и незабываемым! Было много творческих подарков, научных и производственных достижений, фестивалей, встреч, концертов. Нас всех объединила любовь к родному городу, о котором за 80 лет его существования узнала не только наша страна, но и весь мир.
Наши дела мы вместе посвящали Северодвинску - строили дома, благоустраивали дворы, ремонтировали улицы, украшали их к праздникам.
В 2019 году мы продолжим участие в масштабных федеральных проектах по преобразованию городской среды, благоустройству города, переселению из ветхого аварийного жилья. В то же время социальную политику ставим одним из приоритетов!
В Новый год вступаем с новыми планами, с новыми надеждами, с желанием сделать жизнь в Северодвинске лучше!
Искренне желаю вам исполнения самых заветных желаний, здоровья, благополучия, мира и процветания! Пусть тепло этих семейных праздников, доброта и любовь близких подарят вам счастливое время отдыха и хорошее настроение».