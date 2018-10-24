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Игорь Скубенко поздравил северодвинцев с наступающим Новым годом

В поздравлении главы Северодвинска говорится:

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий 2018-й прежде всего запомнился празднованием 80-летия Северодвинска. К этой дате мы готовились всем городом, поэтому событие получилось ярким, многоплановым, душевным и незабываемым! Было много творческих подарков, научных и производственных достижений, фестивалей, встреч, концертов. Нас всех объединила любовь к родному городу, о котором за 80 лет его существования узнала не только наша страна, но и весь мир.

Наши дела мы вместе посвящали Северодвинску - строили дома, благоустраивали дворы, ремонтировали улицы, украшали их к праздникам.

В 2019 году мы продолжим участие в масштабных федеральных проектах по преобразованию городской среды, благоустройству города, переселению из ветхого аварийного жилья. В то же время социальную политику ставим одним из приоритетов!

В Новый год вступаем с новыми планами, с новыми надеждами, с желанием сделать жизнь в Северодвинске лучше!

Искренне желаю вам исполнения самых заветных желаний, здоровья, благополучия, мира и процветания! Пусть тепло этих семейных праздников, доброта и любовь близких подарят вам счастливое время отдыха и хорошее настроение».

31 декабрь 07:00 | : Будни

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