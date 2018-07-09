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"Арифметика добра" в Архангельске - стать капитаном своей судьбы

В детском доме ребята окружены вниманием воспитателей и педагогов. Для них проводят много занятий, кружков, мероприятий. Часто приезжают гости, привозят угощения. На праздники всегда много подарков. Хорошие бытовые условия, государство заботится – обеспечивает пособиями и льготами, жильем после выпуска. Почему же тогда детям все равно плохо? После выпуска многие остаются «за бортом» жизни, не могут устроиться на работу, не учатся и часто попадают в места лишения свободы?

Этими вопросами Благотворительный фонд «Арифметика добра» занимается давно, старается найти ответы и решения. Эксперты отмечают, что для успешной социализации каждому ребенку необходимо, как минимум, одно важное условие – чувствовать привязанность к значимому взрослому. Быть нужным и любимым – очень важные потребности для каждого человека. Именно этого воспитанники детских домов лишены.

Взрослый человек, имеющий жизненный опыт и желание, может стать опорой для молодого человека, готовящегося к самостоятельной жизни. Дать вовремя совет, поддержать в трудной ситуации, предостеречь от опрометчивого решения, рассказать о своей профессии, научить любить свое дело, помочь обустроить квартиру – именно это, и многое другое, может делать наставник, значимый взрослый. В таком взаимодействии рождаются отношения и доверие, окружающий мир и люди вокруг становятся понятными и безопасными.

«Два капитана: вместе открываем новые возможности», так называется проект по наставничеству, который стартует в Архангельской области  (городах  Вельск и Северодвинск),  при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Быть капитаном своей судьбы и передать знания и умения молодым, это ли не благородная миссия», - рассказывает руководитель проекта Анастасия Сорокина. До знакомства с подростком и совместной работы, кандидатам предстоит пройти обучение и примерить на себя роль наставника. Сложившимся парам предстоит интересное путешествие, изучение неизведанного и новые открытия.

Приглашаем всех желающих попробовать свои силы и стать наставником для подростка из детского дома. Узнать подробности и записаться можно на сайте благотворительного фонда «Арифметика добра» - https://www.a-dobra.ru/grants/twocaptains

   

18 октябрь 07:19 | : Будни

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