Тайны Поморья. По Яренску гуляли динозавры

Такое открытие сделали ученые из Сыктывкара, исследовавшие Яренский сланценосный бассейн.
— Мне, как геологу, были интересны обнажения вдоль берегов реки, — цитирует ученого из Республики Коми Виктора Салдина издание «Регион29». — На поверхности одного из таких обнажений мой товарищ Константин нашёл остатки костей и позвонков. Поскольку кости были замещены минералами, в них чувствовалась тяжесть. Сразу стало понятно, что они не принадлежат современным животным. Предварительное определение находкам дал мой коллега — научный сотрудник лаборатории палеонтологии Института геологии Павел Безносов. Он установил, что большая часть костей принадлежит плезиозавру, меньшая — ихтиозавру.
После того, как геологи оценили уровень находки, они совершили ещё один выезд в Архангельскую область.
Среди обнаруженных костей — ключица, бедренная кость, лучевые, локтевые кости, фаланги. А вот голову водного ящера обнаружить не удалось.
Теперь кости доисторического страшилища займут место в палеонтологическом музее.
(на фото: вот такая страхолюдина гуляла по маленькому Яренску)