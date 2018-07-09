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Тайны Поморья. По Яренску гуляли динозавры

Такое открытие сделали ученые из Сыктывкара, исследовавшие Яренский сланценосный бассейн.

— Мне, как геологу, были интересны обнажения вдоль берегов реки, — цитирует ученого из Республики Коми Виктора Салдина издание «Регион29». — На поверхности одного из таких обнажений мой товарищ Константин нашёл остатки костей и позвонков. Поскольку кости были замещены минералами, в них чувствовалась тяжесть. Сразу стало понятно, что они не принадлежат современным животным. Предварительное определение находкам дал мой коллега — научный сотрудник лаборатории палеонтологии Института геологии Павел Безносов. Он установил, что большая часть костей принадлежит плезиозавру, меньшая — ихтиозавру.

После того, как геологи оценили уровень находки, они совершили ещё один выезд в Архангельскую область.

Среди обнаруженных костей — ключица, бедренная кость, лучевые, локтевые кости, фаланги. А вот голову водного ящера обнаружить не удалось.

Теперь кости доисторического страшилища займут место в палеонтологическом музее.

(на фото: вот такая страхолюдина гуляла по маленькому Яренску)

15 октябрь 14:02 | : Будни

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