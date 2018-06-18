Архангельский священник: Воскресная школа бесполезна в том случае...

Бесполезно в воскресной школе учить детей хорошему, если это не подтверждают своим примером родители. Такую мысль высказал духовник воскресной школы храма святого Мартина Исповедника священник Леонид Перчугов на родительском собрании.
Отец Леонид отметил, что родители должны являть чадам пример во всем: вместе посещать богослужения, участвовать в таинствах и приходской жизни, помогать храму и школе. «Этим формируется полноценная воспитательная среда. Важно молиться дома, соблюдать посты, приучать детей ходить на службы, разучивать небольшие молитвы», — сказал духовник воскресной школы.
Священник обратил внимание родителей на то, что «воскресная школа — это не кружок по интересам. Здесь преподаются основы Православия, детей учат жить по вере и делать добрые дела».
В завершение встречи отец Леонид поздравил педагогов с Днем учителя и подарил им цветы.