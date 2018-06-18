Боль и слезы архангельской глубинки. ОНФ обратился к губернатору Орлову по поводу медпомощи на селе

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области провели второй этап мониторинга доступности и качества первичной медицинской помощи в сельской местности. По итогам мониторинга представители ОНФ обратились к губернатору с просьбой обеспечить финансирование мероприятий, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи в сельской местности.
Общественники посетили и проверили материально-техническое состояние фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек. По итогам всероссийского мониторинга была создана интерактивная «Карта доступности медпомощи», и каждый гражданин, который хотел бы получить сведения о месте расположения, режиме работы и возможностях медицинской организации, может к нему обратиться.
В ходе мониторинга в Архангельской области активисты ОНФ посетили 30 объектов оказания медицинской помощи, из которых 4 объекта оказались фактически не действующими – это верхне-койдокурский, ухтостровский, курейский учреждения в Холмогорском районе и ФАП в селе Косково Приморского района. В связи с такой неблагополучной ситуацией, общественники пришли к выводу, что необходимо проанализировать работу всех 518 объектов оказания первичной медицинской помощи в Архангельской области.
В результате анализа и сбора информации выяснилось, что только 216 объектов (41,7%) оказания медицинской помощи функционируют в режиме пятидневной рабочей недели и имеют в своем штате фельдшера или врача, 83 объекта (16%) фактически не функционируют по причине полного отсутствия штата медицинских работников или ветхости помещений, на 11 объектах (2%) медицинская помощь оказывается приезжающим один раз в неделю фельдшером. Кроме того, эксперты проекта ОНФ «Народная оценка качества» выявили, что в штате 35 ФАПов работают только акушер или медицинская сестра при отсутствии фельдшеров.
Информацию о работе 173 объектов оказания медицинской помощи на селе отказались предоставить руководители мезенской, няндомской, плесецкой, приморской, холмогорской и шенкурской центральных районных больниц. Активисты ОНФ из указанных районов сообщили, что ситуация с оказанием медпомощи на местах выглядит наиболее плачевно.
«В новом «майском указе» президент России, лидер ОНФ Владимир Путин потребовал ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечить доступность для населения таких медорганизаций, – отметил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. – Активисты ОНФ занесли полученные данные на интерактивную «Карту доступности медпомощи». Было установлено, что только 2% всех медицинских организаций соответствуют требованиям Минздрава по обеспеченности кадрами, оборудованными помещениями и медицинскими инструментами».
Региональное отделение ОНФ провело совещание, на которое были приглашены представители Минздрава, учреждений здравоохранения и депутатского корпуса. Итогом встречи стало составление «дорожной карты» по нормализации ситуации с обеспеченностью медицинскими кадрами сельских поселений. Немалое значение играет и состояние материально-технической базы ФАПов. Уже в 2018 г. планируется к сдаче шесть новых объектов (модульных ФАПов), оборудованных и укомплектованных согласно действующим нормативам.
Региональное отделение ОНФ обратилось к губернатору Архангельской области, в органы законодательной власти с просьбой обеспечить финансирование мероприятий, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи в сельской местности, согласно данным «дорожной карты».