Проект Георгия Гудим-Левковича "О тех, кого помню и люблю". Александр Юдин: Нас не надо жалеть…

Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.
…Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.
…Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям,
матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя.
Вот когда мы вернемся и Победу штыками добудем –
все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.
С. Гузенко. Мое поколение. 1945
Александр Юдин вошел в историю Поморья как самый молодой Герой Советского Союза. Когда был подписан Указ о присвоении ему самой высокой награды страны, сержанту Юдину едва исполнилось 18 лет. А получил Золотую звезду он, спустя три года, уже после войны…
По данным историка Игоря Ивлева в Великой Отечественной войне приняло участие 40,7 млн. человек наших сограждан. А общая убыль населения СССР в 1941-45 годах оценивается в 42 млн. жизней. Около 20 миллионов человек – воинские безвозвратные потери. То есть погиб практически каждый второй призванный в армию. Причем самые тяжелые потери пришлись на 1941-42 годы. Поэтому в 1943 году в армию брали уже тех, кому еще не исполнилось 18, и тех, кому было за 50. Среди сотен тысяч совсем юных призывников был и будущий герой – Александр Юдин.
Он родился 1 сентября 1925 года в деревне Филенское, Никольского сельсовета нынешнего Усть-Кубинского района Вологодской области. В 1930 году – году «сплошной коллективизации» его отец уехал из деревни с семьей сначала на Вожегу, где работал, в лесопунктах, а потом в Котласский район, в Лимендский леспромхоз. «Места там хорошие и для охоты и для рыбной ловли», - вспоминал Александр Юдин. Здесь он закончил семилетку. 22 июня застало его в Котласе, на стадионе: «Мы со сверстниками – 15-летними мальчишками, сначала были в недоумении – что случилось? А потом когда в каждую семью пришли повестки в армию – отцам, братьям, все поняли». Александр остался старшим в семье, пошел работать, его направили на курсы мастеров леса в Сольвычегодск, по окончании которых – в Нюбский леспромхоз. В декабре 1941 года под Москвой погиб брат Михаил. Александр едва ему исполнилось 17 лет написал заявление в военкомат с просьбой отправить его на фронт. Повестка пришла в первый день 1943 года. «Из райвоенкомата отправили нас в Вологду, в запасной стрелковый полк. Там мы, новобранцы, усердно занимались пулеметным делом. Тяжелый станковый пулемет «Максим», «дегтярку», то есть ручной пулемет Дегтярева ДП, я изучил назубок, овладел ими «на отлично». А про винтовку не говорю – я ее знал и раньше, обучили на всеобщей военной подготовке», - рассказывал Александр Юдин.
После 4-х месяцев обучения в звании младшего сержанта вместе пополнением из числа жителей Архангельской, Вологодской областей и Коми Юдина направили на укомплектование 280-й стрелковой дивизии 60-й армии генерал-лейтенанта И. Д. Черняховского в составе Центрального фронта генерала К. К. Рокоссовского. «Нас, котласских, было 56 человек. Подошел командир полка, спросил – кто хорошо пишет? Мы предложили Васю Кононова и шепнули ему – «Занеси всех котлошан в один список». Так большинство из нас попало в 1033-й стрелковый полк, я стал командиром отделения станковых пулеметов «Максим» в третьем батальоне», - вспоминал Александр Дмитриевич. 60-я армия занимала позиции в самом центре Курской дуги, напротив Рыльска. Основные события знаменитого сражения развернулись севернее и южнее. В полосе 60-й немцы предпринимали отвлекающие атаки, в отражении которых принял боевое крещение Александр Юдин. Трое суток шел бой, батальон, в составе которого сражался Юдин, уничтожил 16 танков более 400 вражеских солдат. «Биография моей жизни, уж если говорить прямо, началась по-настоящему только с лета 1943 года. А до этого все было мало интересно», - говорил он.
26 августа 1943 года Центральный фронт перешел в общее наступление. В полосе 60-й армии оно оказалось для противника полной неожиданностью. 30 августа был освобожден Глухов, а на следующий день, пройдя с боями 60 км, наши войска вступили на украинскую землю. Командующий фронтом К. К. Рокоссовский лично прибыл на передовую и оценив обстановку принял смелое решение о переносе направления главного удара в полосу 60-й армии, на конотопское направление. Результатом этого манёвра стало стремительное продвижение вперед: 3 сентября войска генерала Черняховского вышли к Десне, затем с ходу форсировали Сейм. 3-й батальон 1033-го стрелкового полка, где воевал Александр Юдин, в ночь на 4 сентября, под сильным артиллерийским и минометным огнем противника переправился через реку, выбил немцев, захватив 2 пушки, 4 миномета, 8 пулеметов и обеспечил наступление других частей.
6 сентября 280-я дивизия освободила Конотоп. «В город мы ворвались так быстро, что многие немцы, даже начальство, не успели отступить с основными частями и попрятались. Мое отделение - 11 человек, заняло ресторан. Была удобная позиция – из окон три улицы простреливались. Видим, стрелять не по кому, все немцы разбежались. Мы пошли осматривать помещение. За прилавком буфетчица-украинка стоит одна-одинешенька с таким напускным спокойствием. Саша Смирнов мой тезка, говорит: «Мамзель, есть выпить?» – «Нет ни капли», – отвечает девка, и начинает порожние бутылки из ящиков выбрасывать на стойку для отвода глаз. Тогда мы глянули к ней за буфет под прилавок, а там шесть немецких офицеров сидят, скорчившись, и трясутся. Отобрали мы у них «вальтеры» и «парабеллумы», самих сдали командиру роты, буфетчицу - тоже и бежим дальше...», - рассказывал ветеран. 9 сентября дивизия, в которой воевал Александр Юдин взяла Бахмач. В бою 12 сентября у деревни Сологубов его батальон неожиданным ударом разгромил части противника, уничтожив 76 солдат и 8 офицеров. Немцы бежали, бросая обозы. 15 сентября полк вместе с другими соединениями освободил Нежин, а затем вышел к реке Десне, в районе города Остёр и с ходу её форсировал. В бою за станцию Круты под Бахмачом, сержант Юдин первым поднял свое отделение в атаку, ворвался на окраину станции, лично гранатой уничтожил расчет станкового пулемета и из автомата – трех солдат и офицера, обеспечив продвижение роты. За 20 суток войска прошли 250 километров. Немецкое командование для ликвидации прорыва ввело в сражение 2 танковые, 3 пехотные дивизии и крупные силы авиации. Но остановить наступление наших войск немцы не смогли. Преследуя врага, полки достигли Днепра. «Отдыхать нам мало приходилось. Около Десны небольшая передышка получилась по причине дождей. Земля так размякла, что танкам и самоходкам стало неспособно двигаться. Но вот наступили деньки посуше. Наша дивизия все ближе и ближе с боями подходила к Днепру. В одном месте мы – небольшая группа, оказались на болотистой островке. Окопались. Мелкий ивнячок нас прикрывает. Но с островка ни взад, ни вперед. Все окрестности просматриваются и простреливаются немцами. Несколько дней мы на таком приднепровском островке отлеживались и отстреливались из укрытий...» - вспоминал Александр Дмитриевич.
Но ждать пришлось не долго. 25 сентября пришел приказ о форсировании Днепра. 1033 полк находился в районе села Окуниново Козелецкого района Черниговской области. Вечером на передовую прибыл командир 280-й дивизии генерал-майор Д. В. Голосов. Генерал поговорил с командирами рот и объявил во всеуслышание: «Сейчас пойдет на тот берег первый моторный понтон. Нужно двадцать пять добровольцев. Кто желает первым за Днепр?» Старшим вызвался командир 3-го батальона 22-х летний капитан Алексей Рыбалка. В числе других добровольцев одним из первых шаг вперед сделал Александр Юдин, которому три недели назад исполнилось 18-ть.
Обойдя плавни, бойцы спустилось в овраг, ведущий до реки, где под берегом были укрыты понтоны. У каждого был автомат, четыре диска, пятьсот патронов в вещевом мешке, по десять гранат, и паек на трое суток. Едва понтоны достигли середины реки немцы открыли артиллерийский и минометный огонь. Три понтона затонули, а когда до правого берега оставалось 15-20 накрыло и головной – снаряд попал в корму. Из 25 человек выжило шестеро. «Наш понтон перевернуло, мы все оказались в воде. Ногами нащупал ровное песчаное дно. Быстрое течение относило в сторону, сбивало с ног... Собравшись с силами, взмахнул руками, всплыл на поверхность. Сбросил каску, поплыл, потом встал на ноги, зашагал вперед, пока, наконец, не вышел на мелкое место. Выбрались на берег – и сразу в бой. Ринулись прямо под огнем нашей артиллерии. Быстрым рывком пробежали двести метров вперед. И неожиданно для немцев и для нас самих ворвались к ним в окопы», - вспоминал Александр Дмитриевич. После короткой рукопашной схватки в живых остались только Юдин и капитан Рыбалко. Окопались и продолжали отбиваться от немцев до тех пор, пока не расстреляли все патроны, и у каждого осталось по гранате. На прощанье обнялись, решив, что взорвут себя вместе с врагами, когда те сумеют подойти к ним вплотную. «Капитан меня обнял и сказал - хороший ты, парень Юдин... Ну, что ж, и нам немного жить осталось. А жаль. Хотелось до самой Германии дошагать...», - рассказывал ветеран. А дальше все было, как случается в фильмах со счастливым концом. По гитлеровцам, поднявшимся в атаку, неожиданно ударил пулемет. Подоспели бойцы, высадившиеся с других понтонов. Кстати сказать, тем спасителем-пулеметчиком оказался Александр Жолобов, земляк и друг Александра Юдина. Капитан Рыбалка посмотрел на часы – прошло только восемь минут… А бой за расширение плацдарма продолжался еще 15 суток. Александр Юдин командуя отделением, возглавил атаку на вражеский дзот, подорвал гранатой станковый пулемет, уничтожил 7 солдат противника. За этот подвиг он был награжден медалью «За отвагу». 29 сентября батальон получил приказа оседлать шоссе в районе села Страхолесье, и, заняв высоты отрезать пути отхода немцев. Ночью наши бойцы заняли позиции, а на рассвете немцы начали ожесточенные атаки, окружив батальон. Бой шел четыре часа, было отбито пять атак противника, в которых уничтожено около 100 немецких солдат и офицеров. Александр Юдин во главе своего отделения контратаковал взвод противника, лично уничтожил четырех солдат, и одного взял в плен. В итоге наши войска взяли Страхолесье и не дали отойти противнику на запад, что сыграло важнейшую роль в боях по расширению плацдарма. Продвигаясь далее на юго-запад, батальон капитана А. В. Рыбалки форсировал реку Тетерев и штурмом овладел селом Пилява, открыв путь нашим войскам к Житомиру и Киеву. 13 октября во время отражения контратаки противника капитан Алексей Рыбалка был смертельно ранен. Ему было всего 22 года… А его боевой товарищ Александр Юдин 19 октября, возвращаясь из разведки северной окраины Киева попал в засаду, и был ранен в правую ногу, попал сначала в полевой госпиталь, а потом эвакуирован в тыл – в Курск, затем в Сызрань. О том, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу и проявленные при этом отвагу и героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза Александр Юдин узнал уже после войны. Тем же Указом был награжден и капитан Рыбалка – посмертно…
После излечения в феврале 1944 года сержант Александра Юдина был направлен в 369-й стрелковый полк 212-й дивизии, 61-й армии 1-го Белорусского фронта. 18 марта сержант Юдин со своим отделением форсировал реку Стырь, первый ворвался в деревню Лисицк, забросав гранатами блиндаж, уничтожив в бою 4 вражеских солдат. Взяв деревню, наши войска освободили около трех тысяч человек, которых немцы готовились угнать в Германию. За этот подвиг был представлен к ордену Славы 3-й степени, но награжден орденом Красной Звезды. В ночь 1 апреля Александр Юдин был тяжело ранен, разрывная пуля раздробила ему бедро. В госпитале ему сделали три операции, но в октябре он был демобилизован как инвалид 2-й группы. Домой приехал на костылях. Возглавил комсомольскую организацию Лимендского леспромхоза. В декабре 1945 года его вызвали в военкомат и сообщили о том, что необходимо ехать в Москву – ведь еще два года назад он стал Героем Советского Союза. 8 января 1946 года в Кремле М. И. Калинин вручил Александру Юдину Золотую звезду и орден Ленина. Возможно задержка с награждением была вызвана ошибкой в тексте Указа, где Юдин назван капитаном, хотя он был младшим сержантом…
После лечения в Пятигорске он стал комсоргом ЦК ВЛКС в Лимендском ЛПХ. В 1948 году Александра Юдина направили на учебу в Архангельскую областную совпартшколу. После ее окончания в 1950 году Александр Дмитриевич поехал в Северодвинск, где стал секретарем комитета комсомола стройтреста, потом работал мастером, прорабом. Много лет возглавлял объединенный комитет профсоюза строителей. За отличную работу был награжден орденами Октябрьской Революции и «Знак Почета». В 1985 году к 40-летию Победы и к 60-летию со дня рождения ему было присвоено звание Почетного гражданина Северодвинска. Александр Дмитриевич скончался 8 января 1994 года. В память о нем были названы улица и школа №21, на доме, где он жил установлена мемориальная доска.
Александр Юдин, как и многие фронтовики, не любил вспоминать лихую военную годину. И о своем подвиге тоже рассказывал очень скупо. Может быть, вспоминал те 8 страшных минут, в которые уложился их с капитаном Рыбалко подвиг…
И еще будем долго огни принимать за пожары мы,
Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов.
Про войну будут детские игры с названьями старыми,
И людей будем долго делить на своих и врагов.
А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется,
И когда наши кони устанут под нами скакать,
И когда наши девушки сменят шинели на платьица, -
Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять!
В. Высоцкий. Песня о новом поколении. 1966