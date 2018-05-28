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Северодвинск: жизнь после шторма

Глава муниципалитета и его заместитель по городскому хозяйству Олег Лобачев совершили рабочую поездку с проверкой содержания автодорог, а также оценили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в парке культуры и отдыха.

Сначала были осмотрены автодороги центральной части города и острова Ягры. У руководителя муниципалитета нашлись замечания по качеству летнего содержания: не всегда чисты заездные карманы; есть участки, где грунтовые наносы скапливаются и по центру проезжей части, что недопустимо, так как водители должны видеть осевую разметку.

- Мы зафиксировали замечания и передадим эту информацию подрядчикам для дальнейшей работы. До 15 октября продлится летнее содержание автодорог, а с 16-го числа уборкой будут заниматься другие подрядчики, поэтому важно передать объекты чистыми, - подчеркнул Олег Лобачев.

Он добавил, что замечания, выданные руководством города неделю назад, были отработаны с надлежащим качеством. В частности, убраны грунтовые наносы на улице Орджоникидзе.

Следующим проверяющие посетили детский дом «Беломорец». Здесь идут работы по эвакуации упавшего на кровлю тополя. Учреждению помогают специалисты аварийно-спасательной службы управляющей организации СМУП «ПЭКО «Ягры».

- После шторма к нам обращались руководители учреждений социальной сферы, которые находятся в региональном заведовании. Наши предприятия никому не отказали и помогли справиться с последствиями штормового ветра, - пояснил Игорь Скубенко.

Далее Игорь Скубенко обсудил ряд перспективных проектов с директором парка культуры и отдыха Светланой Никитиной. Она рассказала о том, что учреждение готовится к замене ограждения, а также к установке детского игрового комплекса, приобретаемого на средства, сэкономленные в результате аукциона на благоустройство территории по программе «Формирование комфортной городской среды».

- Мы будем принимать работы у подрядчика, который завершил устройство асфальтовых и плиточных дорожек. Комиссия соберётся 5 октября в 14:30, - сообщила Светлана Никитина.

- Я увидел, что по новым тротуарам с удовольствием гуляют и пожилые люди, и молодые мамы с колясками. Уверен, вместе нам удастся превратить территорию парка в самое любимое у людей всех возрастов место отдыха, - резюмировал глава города.

(по материалам горадминистрации Северодвинска)

04 октябрь 14:15 | : Будни

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