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Архангельск: После названия парка обсуждаем эскиз памятника

На месте закладного камня на Набережной Георгия Седова в Соломбале должен быть установлен памятник «Тем, кого не вернуло море». Каким он будет, зависит от архангелогородцев.

Администрация Архангельска предлагает горожанам принять участие в общественном голосовании, дать оценку архитектурно-художественного образа памятника «Тем, кого не вернуло море».

С инициативой об установке памятника обратились представители Совета ветеранов ОАО «СМП». Ветеранская организация предложила свой вариант эскиза. По итогам рассмотрения предложения на очередном заседании общественной Комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения было решено организовать общественное голосование для изучения мнения жителей Архангельска.

Для того, чтобы ознакомиться с проектом и проголосовать, перейдите по ссылке.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

03 октябрь 12:22 | : Будни

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