Архангельск: После названия парка обсуждаем эскиз памятника

На месте закладного камня на Набережной Георгия Седова в Соломбале должен быть установлен памятник «Тем, кого не вернуло море». Каким он будет, зависит от архангелогородцев.
Администрация Архангельска предлагает горожанам принять участие в общественном голосовании, дать оценку архитектурно-художественного образа памятника «Тем, кого не вернуло море».
С инициативой об установке памятника обратились представители Совета ветеранов ОАО «СМП». Ветеранская организация предложила свой вариант эскиза. По итогам рассмотрения предложения на очередном заседании общественной Комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения было решено организовать общественное голосование для изучения мнения жителей Архангельска.
Для того, чтобы ознакомиться с проектом и проголосовать, перейдите по ссылке.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)