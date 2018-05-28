"Ваш труд в каждом доме". Игорь Годзиш поздравил ветеранов с их днем

1 октября во многих странах отмечается Международный день пожилого человека. В Архангельске в этот день традиционно организуются мероприятия для самого уважаемого поколения горожан.
С Днем пожилого человека ветеранов и пенсионеров поздравляет глава Архангельска Игорь Годзиш.
- Уважаемые отцы и матери, бабушки и дедушки, наставники! Ваш труд – в каждой улице, в каждом доме, в каждом предприятии и учреждении Архангельска. Примите слова благодарности и искреннего восхищения вами — нестареющими, мудрыми, добрыми.
Спасибо ветеранам, которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну. Вы честно трудились, растили детей, воспитываете внуков, радуетесь общим успехам, участвуете в общественной жизни города. Вы передаете свой опыт и знания, объединяя поколения в единую цепь.
Наша задача — сохранить и приумножить плоды вашего труда, воспитать достойных продолжателей ваших созидательных дел. Искренне желаю вам здоровья, бодрости духа, благополучия и счастья! Пусть ваша жизнь будет наполнена интересными событиями, согрета участием близких людей! - говорится в поздравительном адресе Игоря Годзиша.