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Санкциям назло! В Архангельской области появилась американская метеостанция

Собственная метеостанция появилась на Онежском полуострове в деревне Луда. В 2019-2020гг. на полуострове будут установлены ещё две метеостанции. Метеостанции позволят собирать достоверные данные о погоде и климате, делать краткосрочные прогнозы.

В сентябре в деревне Луда Онежского полуострова установлена первая из шести автоматических электронных метеостанций, закупленных ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский». При выборе места установки метеостанции учитывались технические возможности (наличие источника бесперебойного энергоснабжения, тёплого помещения, постоянного сотрудника, который мог бы снимать данные), а также научные интересы и значимость получения точной информации о погоде для местных жителей. Остальные метеостанции будут установлены в2019-2020 гг.: три на территории Кенозерского национального парка в д. Вершинино, Морщихинская и на Порженском кордоне, ещё две метеостанции установят на Онежском полуострове.

Среди множества метеостанций, предлагаемых на рынке, была выбрана модель Vantage PRO2 от американской компании Davis Instruments, хорошо зарекомендовавшая себя в работе в условиях севера на других заповедных территориях и научно-исследовательских площадках. Поставку метеостанции и её установку на территории деревни Луда осуществила компания ООО «Торговый дом Метеомастер».

Метеостанция Vantage PRO2 измеряет текущие данные о погоде – атмосферное давление, скорость и направление ветра, температуру и относительную влажность воздуха, количество и интенсивность осадков. Все метеоданные фиксируются автоматически каждые 15 минут, и передаются на компьютер, где с помощью специального программного обеспечения обрабатываются. Метеостанция также предоставляет краткосрочный прогноз погоды на ближайшие 48 часов и предупреждает об резком изменении атмосферного давления и усилении ветра.

Таким образом, установка собственной метеостанции позволит ориентироваться на собственные данные о погоде, а не только на информацию из сети Интернет и телевизионных прогнозов, где обобщены данные в целом по региону.

Получение актуальной текущей информации о погоде поможет в оперативной работе инспекторов национального парка, а сбор многолетних данных необходим для ведения «Летописи природы» национального парка и исследовательской работе учёных, направленной на сохранение и восстановление природных комплексов. Так, в архив данных войдёт информация о преобладающих ветрах, среднемесячной температуре окружающей среды, количестве осадков в разные сезоны года. Установка собственной метеостанции поможет решить и ещё одну задачу: предупреждение о надвигающемся ненастье и усилении ветра на акватории Унской губы Белого моря. Несмотря на то, что ближайшая метеостанция находится сравнительно недалеко, на Унском маяке, погода может существенно отличаться.

  










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01 октябрь 12:10 | : Будни

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