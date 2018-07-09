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В Архангельске есть, где помыться. Полное расписание работы городских бань на октябрь

МУП «Горбани» информирует о графике работы в октябре.

Баня № 3 (ул. Логинова, 14) . Понедельник - с 10.00 до 15.00 - женский день без пара, 15-30 до 18-00 – мужской день без пара.  Вторник - с 13.00 до 20.00 - мужской день с паром. Среда, четверг – выходные. Пятница – с 12.00 до 20.00 – женский день с паром. Суббота – с 9.00 до 20.00 – мужской день с паром. Воскресенье – с 9.00 до 19.00 – женский день с паром.

Баня № 4 (ул. Чкалова, 24) Понедельник – с 9.00 до 11.00 – женский день без пара, с 11.30 до 13.00 – мужской день без пара. Вторник – пятница – выходные. Суббота – с 10.00 до 20.00 – женский день с паром. Воскресенье – с 10.00 до 20.00 – мужской день с паром.

Баня № 8 (ул. Бассейная, 4). Понедельник – пятница – выходные. Суббота – с 12.00 до 14.00 – мужской день без пара, с 14.00 до 19.00 – мужской день с паром; Воскресенье - с 11.00 до 14.30 – женский день без пара, с 14.30 до 19.00 – женский день с паром.

Баня № 9 (ул. Юнг ВМФ, 30/1). Баня работает двумя отделениями. Понедельник – пятница – выходные. Суббота – с 10.00 до 16.00 – оба отделения  без пара, Воскресенье – с 11.00 до 16.00 – оба отделения без пара, с 16.15 до 18.00 – оба отделения с паром.

Баня № 10 (ул. Дружбы, 28). Понедельник – пятница – выходные. Суббота – с 11.00 до 13.00 - оба отделения без пара, с 13.30 до 20.00 - оба отделения с паром; Воскресенье - с 11.00 до 13.00 - оба отделения без пара, с 13.30 до 20.00 – оба отделения с паром.

№ 11 (ул. Вычегодская, 7, корп. 4). Понедельник – четверг – выходные. Пятница  - с 13.00 до 18.00 – оба отделения без пара. Суббота – с 10.00 до 20.00 - оба отделения с паром; Воскресенье - с 10.00 до 20.00 – оба отделения с паром.

Баня № 15 (ул. Кегостровская, 51). Понедельник – пятница – выходные. Суббота - с 12.00 до 14.00 - мужской день без пара, с 14.00 до 16.00 - мужской день с  паром; с 16.00 до 18.00 – женский день с паром. Воскресенье - с 09.00 до 14.00 – женский день  без пара.

Баня № 16 (ул. Победы, 118, к.2). Понедельник - с 13.00 до 18.00 – оба отделения без пара Вторник  – Пятница – выходные. Суббота – с 10.00 до 19.00 - оба отделения с паром. Воскресенье – с 10.00 до 19.00 – оба отделения с паром.

Баня № 17 (ул. Пирсовая, 45). Понедельник – пятница – выходные. Суббота – с 10.00 до 14.00 - женский день без пара, с 14.30 до 20.00 – женский день с паром; Воскресенье – с 11.00 до 12.00 - мужской день без пара, с 12.00 до 20.00 – мужской день с паром.

Баня № 18 (ул. Тарасова, 11). Понедельник – с 10.00 до 13.00 – оба отделения без пара. Вторник – пятница – выходные. Суббота - с 10.00 до 19.00 – оба отделения с паром. Воскресенье – с 10.00 до 19.00 – оба отделения с паром.

Баня № 19 (ул. Проезжая, дом 16 Б). Понедельник – пятница – выходные. Суббота – с 13.00 до 16.00 - мужской день без пара, с 16.15 до 19.00 – мужской день с паром. Воскресенье - с 12.00 до 16.00 – женский день без пара, с 16.15 до 19.00 – женский  день с паром.

Баня № 21  (ул. Маймаксанская, 90, корп. 1). Понедельник – пятница – выходные. Суббота - с 12.00 до 14.00 – мужской день с паром, с 14.15 до 18.00 – женский день с паром. Воскресенье - с 9.00 до 12.30 – женский день без пара, с 12.30 до 15.00 – мужской день без пара. 

Баня № 23 (ул. Левобережная, 10). Понедельник – пятница – выходные. Суббота - с 14.00 до 19.00 – оба отделения без пара. Воскресенье - с 14.00 до 19.00 – оба отделения с паром.

Баня № 24 (ул. Декабристов, 19). Воскресенье – четверг – выходные. Пятница - с 15.00 до 20.00 – мужской день без пара, с 15.00 до 20.00 – мужской день с паром. Суббота – с 15.00 до 19.00 – женский день без пара, с 15.00 до 19.00 – женский день с паром.

Баня № 25 (ул. Зеленец, 1, к. 2). Понедельник – пятница – выходной. Суббота - с 10.00 до 13.15 – оба отделения без пара, с 13.30 до 19.00 – оба отделения с паром. Воскресенье – с 10.00 до 12.15 – оба отделения без пара, с 12.30 до 19.00 – оба отделения с паром.

Баня № 27 (ул. Постышева, 25). Понедельник – с 9.00 до 15.00 – оба отделения без пара. Вторник – четверг – выходные. Пятница - с 13.00 до 20.00 – оба отделения с паром. Суббота -  с 10.00 до 19.00 – оба отделения с паром. Воскресенье – с 10.00 до 19.00 – оба отделения с паром.  

27 сентябрь 12:17 | : Будни

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